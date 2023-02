Pese a la alegría propia por haber ganado un partido crucial para su equipo, Quique Sánchez Flores tuvo palabras para el Valencia CF y la dura situación que está viviendo el equipo. El ahora entrenador del Getafe fue uno de los integrantes de la plantilla del descenso del equipo de Mestalla en 1986.

"Ojalá no pase nada y el Valencia esté donde tiene que estar por historia. Me siento valencianista y valenciano. Me han dado muchas cosas para ser mejor persona, mejor padre, mejor deportista y estoy muy agradecido a todos".

"Como jugador pasé por la situación de perder la categoría con el Valencia y fue un trauma. Tienen que cambiar las cosas y ojalá los valencianistas se pongan del lado de los jugadores, que son muy jóvenes. Primero pienso en el Getafe, pero después en el Valencia", finalizó Quique.