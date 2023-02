El valencianismo no va dar marcha atrás contra Peter Lim. La tensión con Meriton crece con el paso de los días. La presión cada vez es más intensa. La supervivencia del Valencia está en peligro y la afición ha pasado a la acción. Libertad VCF prepara la nueva protesta del 25-F en la Avenida de Suecia y Mestalla, aparecen pintadas en la calle contra el máximo accionista y Layhoon Chan y, mientras tanto en la capital, la Peña Valencianista 18 de Marzo de Madrid presenta una carta en el Consulado de Singapur en España denunciando el «enfrentamiento» de Lim con la ciudad y exigiendo su salida del club.

Este es el fragmento más importante del escrito que desde ayer por la mañana está en poder del cónsul de Singapur en España Alfonso Vegara: «El comportamiento y mala gestión del Sr. Peter Lim en el club está llevando a un enfrentamiento continuo con los aficionados valencianistas. Como máximo responsable del Gobierno de Singapur en España, le instamos a que se ponga en contacto con el Sr. Lim y le asesore y aconseje que venda las acciones que dispone del Valencia y abandone el club».

Asamblea caliente

La crispación social contra Peter Lim tendrá su epicentro en la Asamblea General Extraordinaria de l’Agrupació que se celebra esta tarde en La Petxina desde las 18:00. Solo el horario, por la tarde en un día laboral, ya ha generado polémica. Se espera una junta muy intensa por el discurso «tibio» y «poco contundente» que ha mantenido l’Agrupació en relación a Meriton desde la vuelta a la presidencia de Layhoon. Una polémica postura que provocó a raíz del 11-F la adhesión de más de 50 peñas a una ‘agrupación’ paralela muy firme en sus convicciones contra Lim. El objetivo de la Asamblea es decidir el rumbo sobre el presente y futuro de las peñas con respecto al club. Estos son los puntos en el orden del día que se someterán a votación.

Primero , «Apoyo a las acciones cívicas que se convoquen para protestar por la mala gestión del máximo accionista».

Segundo, «Apoyo al equipo incondicional al equipo en todo momento».

Tercero, «Continuidad de l'Agrupació en la plataforma De Torino a Mestalla».

Y cuarto y más polémico: «Exigir al máximo accionista que si no es capaz de revertir la situación tanto económica como deportiva proceda a la venta de sus acciones».

La redacción de este último punto («si no es capaz de revertir...) ha generado mucha polémica entre las peñas porque entienden que se da una nueva oportunidad a Lim. Algo que ya no se concibe. Muchas peñas acudirán a la Asamblea para exigir a l’Agrupació que rompa toda relación con Meriton. Para ellos solo hay un camino: Lim go home.