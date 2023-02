El Ayuntamiento ha declarado Bien de Interés Cultural al Valencia CF y al Levante UD este jueves, un movimiento político que abre una nueva vía administrativa para forzar a Peter Lim a vender y marcharse y no poner en riesgo el futuro de la entidad.

Borja Sanjuan, jurista portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de València, ha defendido la medida en el pleno. "Cuestión de tener principios para evitar tener final".

"Proteger un club quiere decir que el escudo que besaba un niño en La Cartuja en la final o que besaba yo cuando tenía 7 años, en el 99, no puede cambiar porque el máximo accionista lo decida, que la licencia del Valencia CF o del Levante UD no puede venderse para trasladarse a otra ciudad o que la historia no se puede cambiar a golpe de talonario. Esto no va a conseguir en el caso más urgente, el del Valencia CF, pero también el no tan importante, que es el Levante UD, proteger a los clubes de todos los males ni sacarlos de una dinámica de fútbol mercantilizado en el que casi nadie está de acuerdo. Con ello nos protegemos de males mayores y nos olvidamos de la tentación de únicamente preocuparse por la supervivencia", ha asegurado.