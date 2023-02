Las protestas contra Peter Lim continúan. Solo un día después del 25-F en la Avenida de Suecia y en Mestalla, decenas de personas acudieron a la Plaza de la Virgen de València, frente al Palau de la Generalitat, para protestar bajo el lema ‘Valencians, dignitat, sí» en una concentración organizada por la Associació de Juristes Valencians. Fue un «sí» a exigir una financiación justa, al reconocimiento del derecho valenciano y al avance del Corredor Mediterráneo, así como para oponerse a la situación del Trasvase Tajo-Segura, a l servicio de Cercanías y, por supuesto, a la caótica gestión de Meriton Holdings al frente del Valencia. La ciudad dijo «no» al máximo accionista del club.

Libertad VCF se dio cita en la Plaça de la Mare de Deu para denunciar la situación crítica del club, pedir «respeto» a los valencianistas y exigir la marcha del máximo accionista. «Los valencianos merecemos un respeto. Respeto que en el caso del Valencia CF no se ha tenido. No olvidemos que en 1992 el club fue convertido contra su voluntad en Sociedad Anónima Deportiva. Entonces muchos aquí éramos adolescentes o muy jóvenes. No pudimos defendernos. Nos robaron el Valencia con una ley injusta que en otros pueblos no se atrevieron a aplicar. Es por aquel desmán que hoy pagamos más penitencia que nadie. Vivimos en un estado de derecho y eso nos obliga a luchar por lo que creemos justo. Y es de justicia recuperar el Valencia para los valencianistas que verdaderamente lo queremos», dijo el vicepresidente de Libertad David Núñez.

La asociación pidió «unidad» y luchar por un «emblema y exponente de la cultura valenciana en el mundo» como el Valencia. «Es hora de unirnos como pueblo. Hemos perdido demasiados derechos por nuestra desunión. Algunos, como el Derecho Civil Valenciano, desde 1707. Más de trescientos años y poco nos hemos unido para recuperarlo. ¿Hasta cuando vamos a permitirnos como sociedad ser menos que nadie? Financiación, banca, el corredor Mediterráneo, el trasvase para nuestra agricultura y, ahora, nuestro club de fútbol, que ha sido emblema y exponente de la cultura valenciana en el mundo. Por eso toca defender lo nuestro y toca decir con contundencia: ¡Peter, vete ya! Valencians en peu alcem-nos, amunt Valencia!», finalizó entre aplausos. El acto contó, entre otros, con la presencia de Joan Ribó, Sandra Gómez, Joan Baldoví, Rosa Medel, Enric Morera y José Ramón Chirivella, el presidente de Juristes Valencians.