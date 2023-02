Ibai Llanos ya ha presentado la tercera edición de La Velada del Año. Este evento, que se ha convertido en todo un fenómeno de masas en tanto en Twitch como en el resto de redes sociales, espera batir aún más récords este 2023.

De nuevo esta cita del boxeo contará con la presencia de algunos de los streamers más reconocidos sobre el cuadrilatero, pero también con numerosas actuaciones y seguro que mucha cara conocida en las gradas del estadio. Entre los protagonistas de la próxima edición está uno de los valencianistas más famosos en las redes sociales, Papi Gavi.

Papi Gavi aseguró que pretende aprovechar para hacer una protesta contra Peter Lim y contra Meriton, aprovechando su participación en la La Velada del Año III. El popular streamer se enfrentará en su combate a Ampeter, uno de los momentos más esperados de la noche como por ejemplo, el doble duelo entre la presidenta del Pio FC de la Kings League, Rivers y la influencer, Marina Rivers.

"Si puedo voy a colar una pancarta de 'Lim, go Home' y me va a sudar la*** porque estoy hasta los *** de todo", ha asegurado el valencianista en un directo reciente. "Me encantaría salir con la camiseta del Valencia CF, pero entiendo que no es el momento porque es el estadio del Atlético", ha explicado Papi Gavi.

El evento se celebrará el próximo uno de julio en el Civitas Metropolitano. Una cita que contará con seis combates entre algunos de los streamers más reconocidos de habla hispana entre los que figuran; Luzu, Fernanfloo, Viruzz, Coscu, Germán Garmendia o la modelo de OnlyFans, Amouranth.