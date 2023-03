Ya han pasado aproximadamente dos meses desde que el Valencia CF le ofreciera a Toni Lato una oferta de renovación que no dejó del todo satisfecho al canterano. Tal y como informó SUPER desde finales de diciembre de 2022, la secretaría técnica de Mestalla, con Miguel Ángel Corona a la cabeza, intentó que Toni renovara por solo una temporada con una reducción de salario de más del 50 por ciento respecto a su contrato actual. Una propuesta irrisoria que perfectamente pudo ser considerada como una invitación a hacer las maletas.

Incluso se barajó la opción de buscar una venta el mes de enero para sacar algo de rédito económico y no correr el riesgo de perder gratis al jugador en verano. 'Novias' no le faltan. La Ligue 1 y el Olympiacos de Míchel suspiran por hacerse con sus servicios. Sin embargo, Gattuso era un 'enamorado' del trabajo de Lato y cerró la puerta de golpe. Además la situación de la plantilla, corta e inexperimentada, no invitaba a dejar salir a nadie más.

Ahora, a día uno de marzo, Lato ha hecho borrón y cuenta nueva. El jugador de La Pobla de Vallbona sabe que el club de su vida atraviesa por una situación crítica y que el descenso es una posibilidad. La prioridad es aparcar a un lado las cuestiones contractuales y poner los cinco sentidos en lo futbolístico. Y eso es precisamente lo que ha hecho Toni Lato, que si algo nunca le ha faltado desde que subió al primer equipo es profesionalidad y compromiso.

Ante la Real comenzó un reto ilusionante y de mucha responsabilidad para él. La lesión de Gayà le obliga a dar un paso al frente en el lateral izquierdo y asumir los minutos que deja libres el capitán. Baraja dejó claro el pasado sábado que Toni es su elección, y el canterano se encargó de darle la razón. Lato fue uno de los más destacados en el partido frente al cuadro txuri urdin, probablemente el mejor jugador de la primera parte. De un gran pase al hueco suyo a Samuel Lino nació el gol que, a la postre, le daría tres puntos balsámicos al Valencia. Terminó el choque 'tocado' por un golpe, pero esta semana está entrenando con normalidad y está listo para asaltar el Camp Nou.

La prioridad del Lato es quedarse

El futuro de Toni Lato en el Valencia CF, a día de hoy, es un misterio. Cuando termine la temporada club y jugador se sentarán para alcanzar la mejor solución para ambas partes. La prioridad del jugador siempre ha sido y sigue siendo quedarse en el Valencia, pero necesita sentir que el club lo considera importante y hace un mínimo esfuerzo, tal y como hizo en las renovación de Diakhaby o Jaume. En cualquier caso, lo que está claro es que, sea cuál sea la postura del Valencia, Toni va a seguir dejándose la piel por el club que le vio crecer futbolísticamente y por el que lo ha dado todo durante toda su carrera.