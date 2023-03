Marea Valencianista ha emitido una nota de prensa en la que Miguel Zorío pide a Layhoon Chan que haga público su sueldo: "El exvicepresidente quiere saber si ella y su equipo de confianza están cobrando al día, mientras Peter Lim no paga a los jugadores". Además, pide conocer "el incremento de sueldos que han tenido los componentes del departamento financiero del club desde que accedió a la Presidencia Amadeo Salvo".

Tras la carta enviada por un presunto trabajador del club "Miguel Zorío le pregunta a la presidenta si con el sueldo/honorarios que paga el Valencia CF aquí o en Singapur, Peter Lim se ahorra el trabajo de Layhoon en otras sociedades del principal accionista del club". Asimismo, "sigue ofreciendo a todos los empleados del club que conozcan posibles irregularidades, que las denuncien anónimamente por mensaje privado a su cuenta de Twitter @mareavcf o a su despacho profesional".

Nota de prensa de Marea Valencianista

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF ha enviado esta mañana una carta a la Presidenta del club en la que como accionista, le solicita información muy relevante para conocer la operativa del presunto saqueo que está sufriendo el club desde 2014.

En la misma, Miguel Zorío exige “conocer cual es la remuneración que Layhoon ha recibido en estos 8 años del Valencia CF, ya sea como sueldo o como honorarios profesionales, de forma personal o a través de alguna de sus empresas radicadas en paraísos fiscales, ya sea directamente o utilizando intermediarios. Además, quiero saber en estos años quien ha pagado y paga sus estancias en Valencia, en hoteles de cinco estrellas o en su casa actual en el edificio más caro de la ciudad. También quiero saber si ella, y los directores de los departamentos deportivo y financiero están cobrando al día, mientras desde hace más de un año los jugadores del Valencia CF cobran con cromos del Coyote. Por otra parte, quiero conocer el sueldo de los principales responsables del departamento financiero del Valencia CF antes de la llegada de Amadeo Salvo a la Presidencia del club y cual es su remuneración total en estos momentos. Los sueldos de Corona y Solís también los he pedido, ya que no se justifican con el trabajo realizado. Por último, le he pedido a nuestra Presidenta que nos diga con el sueldazo que seguro que cobra, de una manera u otra (imagino que al menos es igual al de Anil Murthy), le está dedicando el 100% de su tiempo al club, o el Valencia CF también le paga el tiempo que le dedica al entramado empresarial de Lim”.

Miguel Zorío vuelve a recordar a los ejecutivos y empleados del club, tanto financieros como deportivos, que han tenido conocimiento de las presuntas ilegalidades cometidas por el equipo de Amadeo Salvo, Peter Lim, Layhoon y Jorge Mendes en el Valencia CF, que “si quieren evitar su responsabilidad penal, deben colaborar con la investigación y con el valencianismo., y deben ayudar a que la justicia condene a los culpables de los presuntos delitos cometidos. Si ellos lo permiten, serán corresponsables”.

Miguel Zorío, Ex Vicepresidente del Valencia CF, presentó hace 10 días en el registro de Fiscalía Anticorrupción de Valencia, una detallada denuncia con Peter Lim, Amadeo Salvo, Layhoon, Anil Murthy, Jorge Mendes y el resto de implicados en los presuntos y gravísimos delitos expuestos, que van desde la falsedad contable, pasando por la apropiación indebida, administración desleal, corrupción entre particulares y una ristra de delitos societarios cometidos por Meriton Holdings y sus marionetas ejecutivas. Es la primera vez que Peter Lim es denunciado como administrador de hecho del Valencia CF, figura que recoge el código penal español. Son múltiples las declaraciones públicas de los dirigentes corporativos y deportivos del club, en las que se dice que ninguna de estas operaciones se hace sin el ok de Peter Lim.