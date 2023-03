Ya hay protesta para el sábado 11 de marzo antes del Valencia-Osasuna que se disputará a las 21:00 horas en Mestalla. La asociación de oposición a Peter Lim ha citado al valencianismo para recibir al autobús del equipo en la Avenida de Suecia una hora y media antes del partido aproximadamente. A continuación se ha convocado una concentración en la misma calle a partir de las 20:00 con ‘globotà’ fallera a las 20:30. Libertad tiene claro que la protesta no es ningún problema para el recibimiento del bus y cuenta con la luz verde de la Policía.

Según fuentes policiales consultadas por SUPER, el recibimiento del autocar del equipo y la posterior manifestación son perfectamente compatibles. Las dos acciones podrían realizarse con normalidad bajo un mismo dispositivo policial. Si el 11-M fuera hoy por ejemplo se haría con normalidad. El problema es que todavía queda una semana y los factores externos podrían cambiar. Es por esa razón por la que la Policía no dará el OK definitivo hasta el mismo día por la mañana cuando confirme el dispositivo.

Libertad lanzó la convocatoria a través de un comunicado en el que se reafirman en su lucha contra Peter Lim. «El futuro del Valencia CF pasa por la salida de Peter Lim y su socio Jorge Mendes del accionariado del club y no pararemos hasta conseguir que se siente a negociar dicha salida. Es intolerable el destrozo y expolio que están haciendo con nuestro club. Por eso, éste 11 de marzo pedimos a todo el valencianismo que la lucha continúe».

La asociación, sensible a la delicada situación del equipo en puestos de descenso, entiende que es «primordial que resulta para nuestros jugadores que accedan al estadio por la entrada habitual y reciban nuestro caluroso apoyo». «Recibimiento al autobús de los jugadores del Valencia CF. Según las conversaciones mantenidas y si no hay ningún imprevisto de última hora creemos que se ha entendido lo primordial que resulta para nuestros jugadores que accedan al estadio por la entrada habitual y reciban nuestro caluroso apoyo, pues la plantilla y cuerpo técnico son quienes nos van a salvar sobre el terreno de juego».

Libertad ha citado al valencianismo para realizar un manifestación pacífica en la Avenida Suecia desde las 20:00 horas con una novedad. Aprovechando las fiestas, la asociación ha organizado una «globotà fallera» a las 20:30 horas coordinada desde la cabecera con globos amarillos. Posteriormente, se propone el «acceso al estadio con nuestros carteles en alto al inicio del partido. Por supuesto cada valencianista tomara decisión personal de cuando accederá o se mantendrá fuera de Mestalla el tiempo que considere oportuno».

Como ya es habitual no faltará el minuto 19 dentro de Mestalla. «Convirtamos de nuevo el minuto 19 en nuestra repulsa hacia Peter Lim. Saquemos nuestros carteles amarillos y hagamos el minuto 19 más estruendoso que se recuerde en un partido». La asociación recuerda que se puede traer «silbatos para que la pitada sea más ruidosa». «Próximamente comunicaremos un protocolo de acceso a Mestalla para evitar problemas con el personal de seguridad del estadio que desgraciadamente en algunos casos se ha excedido en sus funciones», añade la convocatoria.

Como ha sucedido en anteriores ocasiones, Libertad cita a la afición tras el partido para decirle a Meriton que «no los queremos aquí». «A la salida nos concentraremos de nuevo en la Avenida Suecia para que de nuevo oigan en el palco que no los queremos aquí. Aprovechemos que estamos en fallas para que la protesta sea aún más ruidosa que las anteriores. El futuro de nuestro club ha de conquistarse, no dejemos de pelear por él. La afición del Valencia CF lo conseguirá. Amunt Valencia i Lim go home!», termina el comunicado de Libertad.