Nueva jugada polémica del partido. El colegiado castellanomanchego no estuvo del todo acertado en el Camp Nou, sobre todo en una dirección... Tras no señalizar el un penalti claro sobre Fran Pérez en el minuto 85, para posteriormente no ser avisado por el VAR, Alberola Rojas dejó otra jugada de dudoso criterio.

¡Polémica! Alberola Rojas se 'comió' este penalti a favor del Valencia Añadió tan solo 5 minutos, tras pérdidas de tiempo blaugrana, los cinco cambios en ambos equipos, y una revisión de VAR. Incluso con eso, señalizó el final del encuentro antes de tiempo. Con el Valencia en posesión del esférico, y en disposición de lanzar el último ataque sobre el área azulgrana, el colegiado se llevó el silbato a la boca y señalizó el final del encuentro a falta de 11 segundos para llegar al 95, cuando el esférico estaba llegando a las botas de Castillejo en banda derecha. Alberola Rojas priva al Valencia de empatar en el Camp Nou (1-0) Sin duda, una actuación por la que los valencianistas no estarán nada contentos, dada la situación en la que se encuentra el club.