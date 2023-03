El Valencia se marchó de vacío del Camp Nou desaprovechando la superioridad numérica de la que disfrutó más de media hora y después de que Alberola Rojas decidiese no señalar un claro penalti de Kessié sobre Fran Pérez. No le avisó tampoco Jaime Latre desde el VAR en otra mala actuación del aragonés a cargo del videoarbitraje que truncó el ‘efecto Baraja’ y que deja a los valencianistas hundidos en la penúltima posición. El conjunto blanquinegro tuvo muchas dificultades para dar velocidad al juego y generar desajustes a un Barça que defendió muy cómodo incluso después de quedarse con uno menos por la expulsión de Araújo, pero cuando los de Rubén Baraja consiguieron tener su mejor internada, el colegiado le echó una mano a los barcelonistas para conservar su renta. Se coronó el colegiado castellano-manchego pitando incluso más de diez segundos antes de que se cumpliese el tiempo en medio de un cambio de orientación valencianista. El Valencia no pudo puntuar… ni tampoco le dejaron.

La primera parte fue una persecución de sombras por parte del Valencia, que defendió con uñas y dientes, pero que prácticamente no amenazó al Barça. Lo intentó con varias transiciones en los primeros minutos, pero los culés no tardaron en convertir su posesión en un rondo a gran escala. Los de Xavi se acercaban con la pelota y en la primera fisura que dejó en conjunto blanquinegro le asestó el primer golpe: los valencianistas le dejaron mucho tiempo a Busquets para pensar y el ‘5’ metió el balón a la espalda de la defensa para que Raphinha penalizase de cabeza el error de Mamardashvili en la salida y de Vázquez tirando la línea de fuera de juego. Anestesió a los de Baraja el gol. El Valencia continuó trabajando para cerrar espacios, pero le concedió mucha tranquilidad a su rival, que tocaba la pelota sin problemas y haciendo inútil cualquier conato de presión valencianista. Hasta pasada la media hora no probó fortuna el equipo, que tuvo un tímido remate en la cabeza de Thierry Rendall. La más clara la tuvo Samu Lino después de un error de Ter Stegen en la salida, pero el brasileño la desaprovechó con un remate muy alto a pesar de que su posición era franca. Vídeo | ¡Saltaron las chispas! Ferran impidió lanzar el penalti a Ansu y lo acabó fallando La segunda mitad empezó como terminó la primera, con el Barça mandando y el Valencia infundiendo poco miedo. No tardó el conjunto local en tener a opción de meter el segundo después de unas manos de Guillamón dentro del área. Se lo pidió Ferran Torres, negándoselo a Ansu Fati, pero lo lanzó fuera para dejar a su exequipo con vida. Replicó el conjunto valencianista con un centro lateral que remató Hugo Duro y que se topó con la providencial acción defensiva de Christensen. Pasada la hora de juego se encontraba el Valencia amenazando por primera vez en el partido al Barça y en un envío a la espalda que se comió Koundé se llevó la roja Ronald Araújo por coger a Duro siendo el último defensa. Tenía media hora el equipo de Baraja por delante para intentar sacar algo positivo con uno más sobre el terreno de juego, pero el rival fue capaz de adormecer el juego y el Valencia, por contra, no acababa de ser capaz de agitarlo. Penalti claro no pitado sobre Fran Pérez El cronómetro corría y aunque el conjunto de Baraja se hizo con la posesión de balón gracias a la superioridad numérica, su juego era demasiado previsible. Cada jugador daba entre tres y cuatro toques al esférico, facilitando la basculación blaugrana, que no sufría nada para conservar su renta. En una de las pocas acciones de peligro, provocada por Fran Pérez, el conjunto blanquinegro pidió un penalti de Kessié sobre el canterano, ya que el centrocampista dio en el talón del jugador valencianista dentro del área de manera bastante clara, pero Alberola Rojas decidió no pitarlo. En el arreón final el equipo trató de poner varios centros, pero no encontró claridad en el remate.