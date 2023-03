Tiene delito. El Valencia se está jugando la vida y los árbitros no están a la altura de las circunstancias. Lo que pasó en el Camp Nou es muy grave. Bastantes problemas tiene el equipo esta temporada con el descenso a segunda llamando a la puerta como para que los árbitros le echen una mano al cuello a este joven grupo de jugadores. No se pueden consentir equivocaciones flagrantes como la de Alberola Rojas y Jaime Latre en el penalti de libro de Franck Kessié a Fran Pérez en el minuto 85. No puede ser que ni el árbitro de campo ni el VAR no vieran lo que vio todo el mundo. Si el Valencia pierde la categoría que sea por errores propios. En el campo y en los despachos con la gestión negligente de Meriton. No por injusticias arbitrales. Así, no.

Tiene motivos el equipo y la afición para estar indignado. Las imágenes demuestran claramente que el centrocampista del Barcelona no toca el balón y sí la bota del canterano dentro del área. Hubo contacto. Era penalti. Los jugadores lo protestaron en el campo en el mismo momento que se produjo. Algunos incluso tuvieron la sensación en el campo de que Alberola Rojas iba a señalarlo. No fue así. El árbitro principal dio saque de esquina para sorpresa de todos. Lo más sangrante fue que Jaime Latre (que venía de montar dos líos gordos en el Elche-Betis y el Madrid-Atlético) no cambió la decisión del colegiado a pesar de ver la jugada en la sala VOR y, peor incluso, no instó al árbitro principal a revisar la imagen en el monitor de la banda. Ni eso. ¡Polémica! Alberola Rojas se 'comió' este penalti a favor del Valencia Te puede interesar: Valencia CF Alberola Rojas priva al Valencia de empatar en el Camp Nou (1-0) Valencia CF Lato estalla tras el penalti robado en el Camp Nou Las protestas no se hicieron esperar. Incluso antes del final del encuentro como el lesionado Toni Lato. «¡Eso es penalti!». « Me han dicho que le pisa, que hay contacto, el árbitro mismo lo dice.», denunciaba Hugo Guillamón. También Rubén Baraja. «Me ha sorprendido es que el árbitro no haya ido a verlo al VAR como el otro día en Mestalla». El Director Técnico Miguel Ángel Corona aseguró que «es un error manifiesto como para que se produjera la intervención del VAR, para eso ha venido». Preguntado sobre si el club iba a pedir explicaciones por el arbitraje recibido, se limitó a decir que «nosotros creemos que lo mejor es seguir compitiendo». Meriton Holdings en estado puro. Ante la inacción del club, Libertad VCF ha anunciado que remitirá una queja formal a los árbitros a la RFEF. Del drama de los árbitros al de la clasificación. El Valencia dio un paso atrás y se complica todavía más sus opciones de salvación. El equipo acaba la jornada en penúltima posición a dos puntos de la permanencia que ahora marca el Sevilla. El problema es que hay rivales directos que se empiezan a distanciar peligrosamente en la tabla. Almería, Sevilla y Getafe están a dos puntos, el Cádiz a tres y el Valladolid, Celta de Vigo y Espanyol a cuatro. El Valencia-Osasuna del sábado es otra final.