El choque en el Camp Nou entre Valencia y Barcelona va a dar de qué hablar durante esta semana. En un partido en el que los blaugranas se quedaron con un jugador menos tras la clara expulsión de Araújo, los de Baraja se volcaron sobre el área local en busca del empate. Y en una de las aproximaciones valencianistas, Fran Pérez fue derribado por Kessié, sin ser considerado por el colegiado Alberola Rojas como pena máxima. Se señalizó córner y, tras una breve consulta con la sala de videoarbitraje, se acabó confirmando el saque de esquina, para estupefacción de los jugadores blanquinegros.

Una jugada que ha sido considerada por Miguel Ángel Corona tras el final de partido, como "error manifiesto". "Desafortunadamente, se han inventado un córner, el jugador del Barcelona no toca el balón en ningún momento", comentó el director técnico para después añadir: "creemos que es un error manifiesto como para que se produjera la intervención del VAR, para eso ha venido".

Lo curioso es que, el de Talavera de Reina, al ser preguntado por si el club va a pedir explicaciones por el arbitraje recibido, no ha contestado, dando a entender que o no lo harán o si lo hacen, no lo harán público. "Nosotros creemos que lo mejor es seguir compitiendo", contestó, para catalogar del error de un "pequeño detalle" que "te van mermando", además de privar al Valencia de disponer de un penalti en un momento clave de partido.