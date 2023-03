18:31

Baraja, en Movistar LaLiga TV

Valoración del partido

"Por las circunstancias, nosotros sabíamos que podíamos rascar algo de este partido. Por momentos tuvimos esa opción. Han habido fases. En los primeros quince nos costó ajustarnos. Tras el gol el equipo se ha levantado. No hemos sentido el golpe. Hemos tenido continuidad, hemos ajustado y hemos tenido situaciones buenas para igualar dentro de lo difícil que es jugar en el Camp Nou. En la segunda mitad hemos buscado profundidad por fuera y ellos han cerrado muy bien. Tuvimos ocasiones claras, como una de Hugo Duro. Ellos también han tenido alguna contra. Se te queda la sensación de que con más acierto o claridad podíamos haber sacado algo más"

El camino para salir del descenso

"Tratar de ser competitivos. Para nosotros hoy era tener continuidad a la imagen del otro día en casa contra la Real Sociedad. Hemos mantenido bien la intensidad, lo que buscaba el partido. Luego la diferencia ya ha estado en el acierto final"

Polémica Kessie-Jesús Vázquez

"No he podido ver la jugada. Me ha llamado la atención que no la haya consultado. Son decisiones en las que no podemos entrar. Podía haberla visto. En esta situación estos pequeños detalles son importantes para sumar puntos. Ellos han decidido que no pero la sensación es que hay contacto"

¿Contento más allá del resultado?

"Contento no porque hemos tenido hoy una oportunidad, pudimos cambiar el rumbo... pero es evidente que hay que resaltar que el equipo trabajó bien, fue competitivo, no le perdió la cara al partido. En nuestra situación, con intensidad en el Camp Nou. Esto nos da confianza para el siguiente partido"