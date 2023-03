El claro penalti cometido este domingo por Kessié sobre Fran Pérez en la recta final del duelo que midió a FC Barcelona y Valencia CF en el Camp Nou ha sido la gota que colma el vaso. El Valencia CF no ha levantado la voz airadamente contra otra decisión arbitral perjudicial contra el cuadro blanquinegro, pero varios grupos valencianistas han decidido hacerlo en su lugar. La APAVCF ha anunciado que estudiará una demanda contra Rubiales y Medina Cantalejo como representantes de la RFEF y de los Árbitros. Libertad VCF anunció este mismo domingo que mandaría una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y así ha sido. Además, con copia al Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España (CSD).

Carta completa de Libertad VCF:

La asociación Libertad VCF, representativa de la afición y del accionista minoritario del Valencia C.F. desea transmitir una queja formal contra el estamento arbitral por la última actuación del colegiado en el encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF de hoy 5 de febrero.

En primer lugar, deseamos dar conocimiento de que la afición valencianista y el club no pueden quedar desamparados y desprotegidos ante las injusticias, por el mero hecho de que el máximo accionista, y por tanto el equipo directivo del club, no tengan interés alguno en el devenir deportivo de la sociedad pues a ellos los ha atraído otro interés, bien conocido, hasta nuestro club.

Antes bien, al contrario, este hecho, el de que nuestro centenario club esté secuestrado por una trama con intereses bien diferentes al de una sociedad anónima deportiva o un club de fútbol, debería atraer la especial atención y protección por cuantos órganos han de velar por la salud de nuestro deporte.

Así pues, como organismo que, según sus estatutos, título primero, artículo 1 tiene como objeto la protección del fútbol en todas sus especialidades y sobre todo según en el artículo 2 puntos d) y e) que pasamos a transcribir:

d) La promoción de los valores universales, educativos y culturales que están en la base y fundamento del fútbol, y especialmente promoviendo y protegiendo los estándares éticos y de buena gobernanza en el fútbol español.

e) La promoción de que los valores deportivos prevalezcan sobre los intereses comerciales.

Queremos manifestar:

PRIMERO.-

Que los hechos acontecidos en el partido FC Barcelona – Valencia CF del día 5 de marzo de 2023 en el minuto 85 cuando aparentemente se produce un penalti del jugador Kessié sobre el jugador Fran Pérez, y no tanto que el arbitró cobrara dicha infracción o no lo hiciera, si no que ni tan siquiera mereciera una revisión por la tecnología VAR nos resulta del todo incomprensible.

Del mismo modo, que el colegiado finalice el encuentro cuando aún no se había completado el tiempo que él mismo añadió a la segunda parte resulta de difícil explicación, cuando es un hecho objetivo donde no cabe interpretación, tan sólo la negligencia arbitral o el interés desconocido.

SEGUNDO.-

Que estos hechos y otros de similar gravedad sufridos por el Valencia C.F. y otros equipos a lo largo de la temporada, enfrentados a otras evidencias como son:

El conocido caso de pagos del FC Barcelona al señor José María Enríquez Negreira del Comité Técnico de Árbitros.

Las últimas imágenes donde la lectura de los labios del colegiado Munuera Montero confirma que está informando al jugador del Real Madrid Militao de una tarjeta roja que le perdonó a su compañero de equipo Vinicius.

Nos hacen temer que estemos ante una competición adulterada de un modo u otro teniendo consecuencias nefastas para nuestro deporte y para los aficionados.

TERCERO.-

Por todo lo expuesto hasta ahora solicitamos a la Real Federación Española de Fútbol, y bajo tutela del Consejo Superior de Deportes, que establezcan una comisión de oficio para investigar el desempeño arbitral en la competición actual de LaLiga que pueda aclarar el origen de las supuestas irregularidades que van jalonando la competición y que tienen difícil explicación bajo la entendible dificultad arbitral y ninguna cobertura tras el margen interpretativo una vez se ha instaurado la tecnología VAR.

En copia para el CSD

Esta queja se presenta a la Real Federación Española de Fútbol con copia al Consejo Superior de Deportes emanando de la propia afición del Valencia CF.

Del Valencia CF real, el de 103 años de historia, el de Puchades, Claramunt o Kempes. El ganador de ligas y copas, el declarado en 2004 mejor club del mundo. El Valencia CF respetuoso y serio. El Valencia CF de València.

Y no por el ubicado en negocios de Singapur o Portugal. El ajeno a los valores del deporte. El interesado en sentarse en la mesa con reyes y mafiosos.