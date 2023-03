La temporada de Jesús Vázquez no está siendo para nada sencilla. El lateral ha estado trabajando duro para mejorar en su faceta defensiva consciente también de la competencia que tiene con Gayà y el buen curso que lleva Lato. El futbolista estuvo cerca de salir cedido en enero pero el club apostó por su continuidad, algo que cambió el contexto previsto para él en la segunda parte del curso. A pesar de ese giro de guión, el jugador está aprovechando sus oportunidades y la última fue en el Camp Nou, con luces y sombras. El gol en contra del Barcelona llegó con el desmarque de Raphinha desde la zona izquierda valencianista y Jesús no fue capaz de frenarle. Consciente de que a nivel defensivo podía mejorar en esa acción, el momento podía provocar nervios en el canterano o por otra parte hacerle ‘crecer’ en un escenario tan complicado. Jesús hizo lo segundo.

En valor estadístico (Sofascore), Jesús Vázquez fue el mejor jugador del Valencia. Bien es cierto que no contabiliza su ‘fallo’ en el tanto de Raphinha pero sí hay una cosa clara y es su capacidad para aportar seguridad en el pase y en ganar duelos. El lateral izquierdo conquistó un total de 11 de los 18 duelos que disputó y ganó seis ‘tackles’. De hecho, el canterano fue el jugador que más duelos ganó de todo el partido con un total de 11. Los siguientes que más lo hicieron fueron Busquets, Raphinha y Hugo Duro, todos con 6. En el pase también aportó seguridad con el 90 por cien de los pases dados pero lo realmente importante en el caso de Jesús está en lo psicológico. Donde otro jugador se hubiera ‘caído’ por su juventud y la sensación de haber podido hacer más en el 1-0, él mostró que no le afectó en exceso y se rehizo. Sí es cierto que no es suficiente, porque en la élite no hay tiempo para fallos, pero en una temporada complicada, sin confianza de Gattuso y sin regularidad en minutos, en el cuerpo técnico están muy contentos con su capacidad para dar un giro al encuentro disputado en el Camp Nou.

El siguiente paso es ahora tener algo más de minutos y eso podría empezar por darse en el partido contra Osasuna, donde Lato causará baja por lesión y Gayà es seria duda a pesar de estar recuperándose de sus molestias.

Futbol Draft

En la jornada de este martes salieron elegidos los mejores onces en la categoría oro, plata y bronce y aparecen valencianistas en este último apartado. Curiosamente, dos de los protagonistas en el partido contra el Barcelona, Fran Pérez y Jesús Vázquez, están en esa alineación tipo en la que aparece otro jugador actualmente en la plantilla del conjunto de Mestalla cedido por el Barcelona: Nico González. En el apartado de plata están jugadores de sobra conocidos en Primera como Yéremi Pino, Fresneda o Pablo Barrios. Baldé y Veiga, algunos de los ‘cracks’ del once de oro.