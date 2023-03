Gaizka Mendieta no cierra la puerta a regresar al Valencia CF. De hecho defiende abiertamente que estaría encantado de hacerlo siempre bajo unas condiciones. El exfutbolista del equipo blanquinegro fue una de las personalidades emblemáticas que asistió el pasado domingo al Camp Nou para presenciar el Barça-Valencia que se resolvió con un solitario gol de Raphinha y, sobre todo, un claro penalti no señalado sobre Fran Pérez en los minutos finales.

En una entrevista concedida a 'Relevo', Mendieta trató varios de los temas que ocupan la más estricta actualidad del Valencia CF, sobre todo la actual crisis deportiva, social y económica que vive el club que lo puso en el mapa como futbolista. El exjugador vasco afirmó que le gustaría regresar a Mestalla y desempeñar el papel de director deportivo, actual cargo que ostenta Miguel Ángel Corona, aunque a él se refieran como director técnico. "Sí, sí. Lo vuelvo a repetir, sí. Con las capacidades necesarias para poder desarrollar esa posición, sí", aseguró Mendieta.

En el pasado ya existió la posibilidad de que Mendieta regresara al club e incluso se produjeron reuniones: "Cuando recién llegaron, me llamaron, me reuní con ellos dos, tres, cuatro veces en las que me mostraron el interés de que pasara a formar parte del club, de la estructura del club. Vimos las posibilidades, yo les dije que que sí, que me haría mucha ilusión. Pasé incluso una idea de proyecto, a la que ellos me dijeron que no era algo que en ese momento querían o pensaban que necesitaban. Con lo cual, tras varias reuniones, no llegamos a ver un punto de acuerdo y quedó todo ahí", confesó.

Mendieta opina de las protestas contra Peter Lim

En la entrevista también fue preguntado por el descontento de la afición con el máximo accionista y la creciente movilización a base de manifestaciones. "Me parece que la afición tiene derecho a expresar lo que siente ante algo que, es obvio, no representa lo que el Valencia debería tener, o lo que el Valencia necesita desde su propiedad. Hemos visto, en etapas anteriores, cuando ha habido una idea, un proyecto en el club, enseguida ha habido una dirección, una mejora. En cuanto eso no ha existido, el Valencia lo ha sentido como club. Entiendo perfectamente que estas protestas existan. Siempre y cuando sean pacíficas, la afición tiene el derecho a mostrar su desacuerdo, sobre todo, ante algo tan evidente, creo".