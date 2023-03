Nico González es, a falta de fichajes en el mercado de invierno, el gran refuerzo para Rubén Baraja en el centro del campo de aquí a final de temporada. El mediocentro gallego lleva dos semanas entrenando con el grupo y está preparado para ayudar el sábado contra Osasuna en Mestalla. El jugador, propiedad del Barcelona, se lesionó el pasado 31 de diciembre en Villarreal y pasó por quirófano en enero a causa de su fractura del quinto metatarsiano. Dos meses y una semana después está dispuesto a volver.

El jugador concedió una entrevista al club a pocos días de su ansiado regreso a los terrenos de juego y confesó tener «muchas ganas» de volver a vestirse de corto: «Hola, muy bien, muy contento de estar listo. Tengo muchísimas ganas han sido un par de meses duros, pero el momento ya ha llegado y estoy muy feliz. El dedo está perfecto, como nuevo. Llevo desde la semana pasada entrenando con el grupo y estoy muy feliz de cómo va todo».

El centrocampista gallego explicó que no ha sido un proceso sencillo, especialmente en los inicios, pero el trabajo constante ha sido la clave para que, finalmente se hayan podido recortar los plazos: «Las primeras semanas fueron complicadas, intenté irme a A Coruña la primera semana para desconectar porque no podía ni andar. A mi abuela no puedo verla, mi padre trabaja... coincidí con ellos en Reyes y eso me ayudó a coger fuerza. Luego me fijé la idea de hacer dobles sesiones de lunes a sábado y al final eso se nota, me he sentido con fuerza y físicamente bien».

"Al cien por cien"

En cualquier caso, Nico ya está «al cien por cien» y este sábado entrará en la convocatoria para jugar otra ‘final’, esta vez ante Osasuna: «Estoy al cien por cien. Cada día me pregunta el míster y hoy me he encontrado rápido, ligero y con más ritmo y cada día se nota muchísimo». El ‘17’ del Valencia cayó lesionado con Gattuso como jefe de filas, no estuvo disponible durante el corto periplo de Voro y ahora regresa con Rubén Baraja en el cargo. «Me ha ido explicando la idea que tenemos, está encima, me pregunta después de los entrenos y es adaptarme a esta nueva idea y coger el ritmo para estar más rápido», explicó al respecto.

El jugador es plenamente consciente de que la situación que vive el Valencia es crítica, pero se mostró optimista con la idea de remontar el vuelo y destacó la importancia de Mestalla para lograrlo: «Es una situación muy complicada, pero al equipo está notando el cambio con el míster. Intentamos ayudar en todo lo posible y que Mestalla empuje porque el último partido contra la Real empujó una barbaridad. Mestalla tiene que apretar muchísimo. Somo un equipo que podemos ganar a cualquiera como demostramos contra la Real y el Barcelona. Cualquier equipo que venga a Mestalla tiene que sufrir. Tiene que ser nuestro fortín, es clave».

El siguiente paso ahora es Osasuna, partido que Nico define como «una final» y del que destaca que el equipo puede «salir del descenso» sumando los tres puntos. A nivel colectivo, el gallego destacó el triunfo contra la Real como un punto de inflexión para coger confianza: «La situación era complicada y ganar contra la Real Sociedad nos ha dado confianza y nos ha enseñado cuál es el camino. Si seguimos con esta idea van a venir buenos resultados seguro». A nivel individual, Nico aseveró que el objetivo es «mejorar». «Quiero ayudar todo lo posible y que el Valencia salga de esta situación. Quiero estar en Mestalla y en ese momento ya estaré más que satisfecho. Aún estoy en proceso de asimilar que ya estoy con el equipo», concluyó.