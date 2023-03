Nuevo comunicado en defensa de los intereses del Valencia, de nuevo desde una plataforma de protesta por la gestión de Meriton del club. 'Espíritu del 86' ha lanzado un comunicado en forma de mensaje en sus redes sociales dirigido directamente a Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Las muestras de apoyo y defensa de Tebas a Lim no dejan de sorprender, mientras el máximo accionista no aparece por la ciudad ni parece mostrar interés por el club, El Valencia se desangra deportivamente, y se encuentra en una situación límite en puestos de descenso. "¿Cómo afectaría un descenso de categoría del club de su gran aliado, LIM, en la expansión del negocio de LaLiga en Asia?", es una de las cuestiones que se le plantean a Tebas desde el comunicado, muy crítico con la figura de Tebas y cómo está actuando con respecto la gestión del Valencia.

"LaLiga y en su representación Javier TEBAS, defiende la administración “LIM” recordándonos cada vez que puede el recibimiento dispensado por los que hoy protestan, el apoyo financiero prestado por su máximo accionista cuando la situación lo requiere y el dinero en definitiva invertido en él club. Y nosotros le decimos que ya está bien. Que con ese cuento vaya usted ya a otra parte". Reza el mensaje, para después instar al directivo a que "salga al rescate del Valencia", que reconozca la crítica situación del club, y deje de cooperar con un "silencio cómplice".

Otro de los puntos en los que incide el comunicado, es la 'felicitación' de LaLiga a la 'mejora en la responsabilidad social y comunicación', recordando los deplorables episodios del anterior presidente Anil Murthy, y cómo el club tuvo silenciados a sus aficionados en redes sociales. "LaLiga, la de Tebas, indica que el Valencia CF es uno de los clubes que mejor ha evolucionado en responsabilidad social y comunicación. ¡Qué fenómenos! Hace apenas unos meses un indigno presidente de nuestro club, entre otras canalladas, mandaba callar a su masa social y cercenaba las redes sociales para evitar que su penosa gestión tuviera mayor eco".

El discurso de 'Espíritu del 86' finaliza con una serie de preguntas dirigidas a Tebas, cuestionando el papel de LaLiga en una serie de supuestos, como por ejemplo ante una posible oferta por las acciones de Lim, si sería necesaria la conformidad de la LaLiga como institución. O, en caso de no firmarse el nuevo Convenio Urbanístico, "los 80 millones de euros provenientes de CVC con destino a la reanudación de las obras del nuevo Mestalla seguirían en un “cajón” de LaLiga ¿pese a su no disposición, se detraerá el 11% anual de los derechos de televisión del Valencia?".

Comunicado íntegro: "¿TE-VAS con Lim o te vienes con el Valencia?"

Los valencianos, pese al hartazgo y hastío de una situación provocada por un desaprensivo que hace negocio tan carente de ética como amoral, apoyado en el silencio cómplice de los estamentos que dirigen el fútbol español y la cooperación de miserables e identificados medios de comunicación de alcance local y nacional, ni nos hemos rendido ni lo haremos, decididos a luchar por nuestra esencia, valores y sentimientos. Los de un pueblo, el valenciano, siempre maltratado por no saber jugar juntos y unidos en las causas difíciles. Ni el dolor, indignación e impotencia por la más que probable muerte del club, borrara nuestra íntima paz de conciencia de haber hecho todo lo posible por evitarlo.

Lo que no es tolerable es que se juegue con nuestra desesperación y nuestra pena. LaLiga, la de Tebas, indica que el Valencia CF es uno de los clubes que mejor ha evolucionado en responsabilidad social y comunicación. ¡Qué fenómenos! Hace apenas unos meses un indigno presidente de nuestro club, entre otras canalladas, mandaba callar a su masa social y cercenaba las redes sociales para evitar que su penosa gestión tuviera mayor eco. Es notable que LaLiga tome nota de la mejora, pero tal vez hubiera sido mejor indicar como patronal y a su asociado, que así no se pueden hacer las cosas e intervenir ante tales desmanes. Es curioso que quien mutila las imágenes para que la competición sea la de “Heidi en la pradera”, quiera pasar por defensor de la responsabilidad social corporativa. Han traducido la web a muchos idiomas, eso es mejora de comunicación. ¿Para qué? ¿Para que los seguidores en Singapur se enteren de quien es y como gestiona el prócer Lim? Pareciera que a este organismo tan solo le interese el cumplimiento del Fair Play y que el accionista no le complique la vida.

LaLiga y en su representación Javier TEBAS, defiende la administración “LIM” recordándonos cada vez que puede el recibimiento dispensado por los que hoy protestan, el apoyo financiero prestado por su máximo accionista cuando la situación lo requiere y el dinero en definitiva invertido en él club. Y nosotros le decimos que ya está bien. Que con ese cuento vaya usted ya a otra parte. Qué admita una sugerencia y se detenga a observar la descapitalización de su patrocinado en los ámbitos deportivo, social, económico o institucional. Repase los 180 millones de euros contabilizados de pérdidas, el asombro con determinados nombramiento de una estructura esquelética y débil o las consecuencias de un descenso de categoría que ya tocamos con las manos. O aquellos instrumentos mercantiles utilizados para salvar los problemas de solvencia. Reconozca el triste escenario que le dibujamos y de una vez, salga al rescate de un Valencia mucho más importante que LIM, incluso para el negocio del estamento que usted preside.

Sr.Tebas, ¿sería usted tan amable de contestar a estas preguntas?:

¿Usted se debe al Valencia o a LIM? ¿Quién es su asociado?

¿Resulta suficiente para LaLiga que LIM tape todos sus desastres con dinero?

Si no se firmara el nuevo Convenio Urbanístico, los 80 millones de euros provenientes de CVC con destino a la reanudación de las obras del nuevo Mestalla seguirían en un “cajón” de LaLiga ¿pese a su no disposición, se detraerá el 11% anual de los derechos de televisión del Valencia?

¿Cómo afectaría un descenso de categoría del club de su gran aliado, LIM, en la expansión del negocio de LaLiga en Asia?

Para el supuesto de posible oferta por las acciones de LIM, ¿es necesaria la conformidad de LaLiga?

Le agradecemos de antemano sus respuestas, solidarizándose con la manifiesta preocupación y repulsa de una afición asustada, dolida y que siempre parece tener la sensación de contar con varas de medir distintas al resto, aunque esta “ventanilla” deba ser compartida con el responsable de la Federación Española de Fútbol, “Geri, enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, RUBIALES”

Le decimos lo mismo que a “Caixabank”. La reputación se pierde por su “neutralidad” en asuntos como el del Valencia. Como ciudadanos libres entiendan que esta Comunidad decidirá si quiere consumir y recomendar su producto. Ustedes verán, sabemos que “perro no come carne de perro”, pero aún están a tiempo de enmendar sus malas decisiones y ayudar a salvar un club centenario y un competidor noble.

Plataforma “espíritu del 86”