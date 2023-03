Nuevo partido en el que Hugo Duro no anotó, pero que contribuyó notablemente en la victoria del equipo. Tras el encuentro, el madrileño pasó por los micrófonos de LaLiga, y evaluó su actuación y, sobre todo, el desafortunado penalti que erró con el partido 1-0. A pesar de esto, se mostró "sinceramente alegre, lo más importante era el equipo". En un año "un poco difícil" el atacante madrileño confesó que le está mucho este año ayudar al equipo con goles. "Me jode no marcar pero toca seguir currando", añadió Duro.

Crédito para Baraja El delantero puso por delante el bien del grupo por delante de su propio interés, con unas curiosas declaraciones que demuestran el tremendo compromiso del madrileño con el escudo: "Ojalá no marque de aquí a final de temporada y que el equipo se salve". Sobre Mestalla, confesó que "es impresionante", y le dio las gracias a la afición. "La gente sufre mucho, Mestalla ha sido importante como siempre". Baraja, con cabeza y corazón