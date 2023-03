Cesare Prandelli se retira del fútbol. El veterano técnico abandona los banquillos a sus 65 años tras más de tres temporadas en activo. El italiano cierra su etapa con la final de la UEFA Euro 2012 como seleccionador de su país como cúspide en su palmarés.

Así lo ha anunciado el italiano, con una bonito mensaje: "El banco con el que estoy soñando es el de un parque con mis nietos. No entrenaré más".

Así fue su corta etapa en el Valencia de Lim

Su paso por Mestalla es muy recordado por los aficionados del Valencia CF, pero en lo negativo tanto por los resultados como por su salida.

Célebre es su "Fuori, fuori" así como las duras palabras contra Peter Lim y Meriton en su despedida tras haber presentado la dimisión. En un hotel, el italiano explicó los motivos de su marcha del club en la tarde del treinta de diciembre de 2016. El técnico de Brescia se sintió engañado por la propiedad, que le prometió hasta cuatro fichajes y en los últimos días le comunicó que sólo podría afrontar uno.

"Me habían prometido que íbamos a comprar futbolistas, que en enero habríamos mejorado este equipo, como yo pedí en Singapur al propietario (Peter Lim). Nunca antes hablé de mercado en público. Nos centramos en Simone Zaza, García Pitarch me dijo que había un acuerdo con la Juventus y que yo tenía que hablar con el jugador, que tenía dudas. Primero hablé con su padre y agente, Antonio. He hablado después con su hijo, una buena conversación, y él me ha dicho que vendría al cien por cien. El 27 el jugador no estaba hecho", aseguró en aquella rueda de prensa Prandelli.

Aunque después, Anil Murthy, entonces consejero del Valencia CF y posteriormente presidente, acusó a Prandelli de "poner excusas" para marcharse del club: ¿Qué tipo de persona espera que el club garantice cinco o más fichajes de jugadores de 26 años a una semana del inicio del mercado?, ¿Quién con su experiencia decide que no puede hacer nada más para que el equipo mejore? Es una persona que no tiene soluciones, que ha decidido que este no es su desafío, que se ha dado por vencido, que ha sumado seis puntos en tres meses".

Los números de Prandelli como entrenador

La carrera de Prandelli en los banquillos ha tenido una duración de tres décadas. El primer trabajo para el de Brescia fue al frente de la Atalanta Sub-19 (1990-1997), con una corta interinidad en la primera plantilla en la 93-94.

En 1997 le llegó su oportunidad en el Lecce, aunque su aventura duró solo unos meses, ya que fue destituido y el equipo terminó bajando a Serie B. En 1999 coge las riendas del Hellas Verona, al que logra subir a Serie A y mantenerlo la temporada siguiente.

Después repitió lo mismo, pero esta vez con el Venezia (2000-2001), aunque fue despedido mediada su segunda temporada. De ahí pasó al Parma al que clasificó dos años en la quinta plaza, disputando la Copa de la UEFA.

En 2005 firma por la Fiorentina, equipo en el que estaría durante cinco temporadas. Con los 'viola' jugaría una semifinal de la Copa de la UEFA, disputando dos temporadas la Champions League, antes de convertirse en seleccionador de Italia, alcanzando la final de la EURO 2012.

Sus últimas temporadas arrancaron en el Galatasaray (2014), en el que solo estuvo 143 días. Después el Valencia (2016), donde se mantendría en el cargo 88 días. Los últimos proyectos fueron en el Al Nasr, el Genoa y de nuevo a la Fiorentina, siempre con etapas cortas.