José Luis Gayà continúa con su ‘plan’ para ayudar este sábado al Valencia CF en su visita al Metropolitano. El capitán realizó ayer por la mañana trabajo específico al margen del grupo tras participar en la activación con el grupo, aunque al 99 por ciento se puede decir que estará en el duelo ante el Atlético de Madrid.

De hecho este viernes, en el último entrenamiento antes de visitar el Cívitas Metropolitano, está previsto que se ejercite junto al resto del grupo si no hay contratiempos de última hora. «Estoy muy bien, tenía ganas de estar con el equipo y muy contento por sumar el partido completo. Me retiré antes pero estaba programado, he hecho un poco de trabajo específico, pero estaré en Madrid», confirmó el lateral de Pedreguer tras el entrenamiento del miércoles.

El capitán es ahora más necesario que nunca. El equipo está en pleno proceso de cambiar el rumbo en liga y la figura del capitán es indispensable. Gayà se perdió los partidos ante la Real Sociedad y el Barça tras la lesión que había sufrido en la derrota del equipo en el Coliseum Alfonso Pérez. Reapareció ante Osasuna y lo hizo con un buen partido, sobre todo a nivel defensivo.

Con la lesión de Lato, su principal suplente, la presencia de Gayà a buen nivel es más importante si cabe. El de La Pobla de Vallbona no regresará a una convocatoria del equipo hasta después del parón. La buena noticia para Baraja es que también cuenta con Jesús Vázquez en caso de que quiera darle descanso al capitán.

A la espera de De la Fuente

Todo llega a expensas de la lista de Luis de la Fuente, la primera como seleccionador de la Absoluta, para la ventana internacional que medirá a España a Noruega y Escocia los días 25 y 28 de marzo. En caso de recibir la llamada del nuevo seleccionado, sería la vuelta de Gayà a la Roja tras lo sucedido en Catar.

La competencia en el lateral izquierdo es feroz. Además, el contexto que genera el nuevo seleccionador genera todavía más incertidumbre. Nombres como Alejandro Balde, Jordi Alba o Cucurella se antojan como los principales rivales del de Pedreguer. Lo que está claro es que Gayà ha sido un fijo en la Selección durante los últimos años y siempre que ha tenido minutos ha rendido a un nivel sobresaliente.