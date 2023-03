José Luis Gayà continúa con su ‘plan’ para ayudar este sábado al Valencia CF en su visita al Metropolitano. El capitán ha realizado en la mañana de este jueves trabajo específico al margen del grupo tras participar en la activación con el equipo, aunque al 99% se puede decir que estará en el duelo ante el Atlético de Madrid.

De hecho mañana viernes, en el último entrenamiento antes de esta cita, está previsto que se ejercite junto al resto del grupo si no hay contratiempos de última hora.

“Estoy muy bien, tenía ganas de estar con el equipo y muy contento por sumar el partido completo. Hoy me retiré antes pero estaba programado, he hecho un poco de trabajo específico, pero estaré en Madrid”, confirmaba el de Pedreguer este miércoles en VCF Media.

“El equipo está bien, con ganas de cambiar la situación mala que teníamos, con ilusión, sabemos en el punto en el que estamos de temporada en el que todos los partidos son importantes y estamos con esa mentalidad de que cada partido es una final y eso después se ve en el campo”, prosiguió Gayà.

El capitán está convencido de que el sábado estará en el Metropolitano, un estadio en el que “si no somos competitivos no hay nada que hacer en ese campo, pero creo que vamos a serlo. El equipo está muy bien, en dinámica, vamos con la mentalidad no tener miedo a nadie. Los respetamos porque hace años que no le hemos ganado, es un equipo que parece que lo estás dominando y a la mínima te hacen gol. Nos espera un partido muy duro en el que tenemos que estar psicológicamente bien preparados porque es un campo que aprieta muchísimo”.