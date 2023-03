El Valencia CF cayó ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano por 3-0 en un encuentro en el que el equipo de Baraja no fue consistente y pagó caro las facilidades defensivas que proporcionó al conjunto rojiblanco. José Luis Gayà, capitán del Valencia CF, atendió a los medios después de la derrota.

Estado de ánimo

"Hoy jodidos por la derrota. Veníamos con dos victorias seguidas en casa y compitiendo bien en el Camp Nou, pero hoy nos ha faltado otra vez competir mejor. Sabíamos de la dificultad del partido: ellos son fuertes en casa, aprietan mucho y están en un buen momento. No hemos sido capaces de llevar el partido a donde queríamos, hemos sufrido atrás y les hemos dejado muchos espacios entre líneas. A partir de ahí nos han generado bastante peligro, hoy no hemos hecho un buen partido".

Gol anulado

"Claro que afecta porque es una jugada en la que el árbitro está delante. La ve en directo y él considera que no es falta porque está delante, pero al final le llama el VAR y cambia la decisión. Está delante de la jugada, la ve y no es suficiente pero luego va al VAR y cambia de opinión. Es una jugada que cambia el partido pero no es excusa porque hoy nos ha faltado competir mejor".

Sacarlo adelante

"Todos estamos en el mismo barco y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante. Viene un tramo decisivo donde nos vamos a jugar muchísimo y tenemos que estar unidos para salir de ahí lo más pronto posible".