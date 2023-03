18·03·2023 23:26

Nueve faltas, la mitad de jugadores ofensivos

Es una cuestión más de entender el partido. Nos han encontrado entre líneas y se generaban situaciones de dificultad. La línea defensiva tenía que estar más cerca y que no hubiera esa distancia. Hay un momento que el equipo ha empezado a hacer cosas mejor y el inicio de la segunda parte no me ha gustado nada, no solo por el gol. No hemos salido con la concentración necesaria y ese 2-0 nos ha hecho mucho daño. El equipo en la parte final ha tratado de querer pero no hemos podido. Me voy disgustado pero con la sensación de que hemos visto cosas que nos dan una buena información de lo que tenemos que mejorar para competir hoy en día. Si haces cosas mal y te equivocas das demasiada facilidad al rival. Hay que volver a recuperar lo que hemos venido haciendo bien y ser autocríticos para volver a crecer.

El VAR

Es lo de siempre. Para mí no hay voluntariedad, no va mirando al jugador y se produce la acción de la posible falta. En la acción siguiente hacemos el 1-1 a la contra. A partir de ahí ya no podemos valorar nada más porque es una decisión arbitral. No estamos teniendo suerte en estas acciones pero ya no podemos valorarlo más.

Me parece involuntaria, no parece que sea a propósito pisar para cortar la acción. En el momento la decisión del árbitro ha sido seguir. Perder energía en estas cosas... ya no podemos hacer nada más.