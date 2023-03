Otro partido en el que el VAR le sale cruz al Valencia CF. En esta ocasión tras un gol de Hugo Duro que había servido para empatar el partido tras el tanto inicial de Griezmann. Munuera Montero no señaló en primera instancia ninguna infracción, pero la sala VOR advirtió al colegiado que visitara la pantalla para revisar un pisotón de Foulquier sobre Memphis en el inicio de la jugada.

Tras unos minutos y unas cuantas tomas después, el árbitro principal anuló el gol del empate del Valencia. Es el tercer partido consecutivo en el que el VAR no sonríe al equipo de Rubén Baraja, que ya vio como no señalaba un penalti clarísimo en el Camp Nou y otro sobre Samuel Lino el fin de semana pasado ante Osasuna. En esta ocasión, la decisión arbitral, no exenta de polémica, parece más comprensible.