El Almería perdió algo más que tres puntos ante en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Sergio Akieme y El Bilal Touré cayeron lesionados pasados poco más de 10 minutos de partido ante los hispalenses. No ha sido hasta hoy cuando la entidad almeriense ha hecho oficial el comunicado con los partes médicos de ambos futbolistas, que presentan molestias en la misma zona. El lateral izquierdo tiene afectado el recto femoral, que curiosamente se lastimó anotando el gol ante el Sevilla. El Almería no publica en su comunicado el tiempo de baja estimado pero informa Antonio Verde que podría perderse cerca de un mes de baja, por lo que no estará disponible en el choque ante el Valencia del próximo 9 de abril. El lateral madrileño estaba siendo un fijo en los planes de Rubi, siendo el futbolista con más minutos disputados de la plantilla con 2.117.

Un éxodo de diez internacionales El caso de El Bilal Touré es distinto. A pesar de tener afectada la misma zona del muslo, el recto femoral, la afectación en el delantero de Mali es distinta, por lo que ha tenido que ser operado. "Después de varias pruebas diagnósticas y de distintas imágenes realizadas al jugador desde que se produjo la lesión, se optó por el quirófano; se tuvo en cuenta también la juventud del futbolista y la fortaleza y explosividad que caracteriza al delantero rojiblanco", informa el Almería en el comunicado, donde no se comunica el tiempo de baja pero se indica que será de larga duración "siendo siempre el tiempo algo relativo porque dependiendo de numerosos factores durante la evolución de la misma". Por lo que su participación contra el Valencia se descarta al completo. Será una baja muy sensible para los andaluces, ya que el punta africano estaba siendo de lo más destacado, junto a Akieme, de la temporada. Con seis tantos y dos asistencias se corona como el máximo artillero de los rojiblancos este curso, con tantos de gran valor como el anotado al Barcelona en el Power Horse Stadium que le daba los tres puntos a su equipo ante el líder de la competición. "La pelota está en el tejado del Valencia CF" Un viejo conocido para el carril izquierdo La sensible baja de Sergio Akieme fue suplida la pasada jornada ante el Cádiz por Álex Centelles, joven lateral izquierdo formado en las categorías inferiores del Valencia. El valenciano salió traspasado rumbo a Almería en 2020, y pese a empezar con fuerza en el club andaluz a su llegada, su participación se ha ido diluyendo hasta ser prácticamente residual este año. Esto es debido al excelente nivel de Akieme desde la pasada temporada, que pasa el testigo a Centelles en el momento clave de la temporada, y que en dos jornadas se verá las caras ante el que fuese su club.