Yunus Musah ya está con los Estados Unidos. El centrocampista del Valencia regresa al combinado nacional por primera vez desde un Mundial de Catar que fue muy reivindicativo a título individual y en el que mostró un nivel que no ha logrado mantener en estos últimos meses de competición de clubes.

Su papel en la cita mundialista hacía presagiar una posible explosión definitiva con la elástica blanquinegra, pero ésta todavía no se ha dado en Mestalla, dónde sigue siendo un futbolista importante y habitual en las alineaciones, pero sin acabar de marcar diferencias.

El potencial físico del ‘4’ está fuera de toda duda. Es lo que más le hizo destacar con la camiseta de E.E.U.U el pasado mes de noviembre y lo que llamó la atención de los cronistas que siguieron la participación norteamericana. Jugó en un trivote como el del Valencia al lado de Tyler Adams y Weston McKennie (disputando más minutos que él a pesar de ser más joven) y protagonizó grandes actuaciones entre las que destacó el marcaje a Jude Belligham contra Inglaterra.

Pero además de ello, el futbolista yankee también aprovechó esa exuberancia física para romper líneas en conducción y dar una vertiente ofensiva a la medular de Gregg Berhalter. Musah fue de los tres integrantes del centro del campo el que gozó de libertad para descolgarse, asociarse con Christian Pulisic y hacer crecer al equipo en campo contrario. En el Valencia se frotaban las manos al ver esta versión de su futbolista, mostrada en cuentagotas en el club, por la dimensión que podía darle a un equipo que se empezaba a apagar en la generación de juego.

El joven futbolista sí ha madurado a nivel defensivo y tanto con Gennaro Gattuso como con Rubén Baraja ha sido titular de forma habitual. En las últimas dos victorias en Mestalla se ha vaciado a nivel físico para tratar de cerrar espacios y dar viveza y presencia a la presión, pero en el momento de pasar a fase ofensiva su aportación ha sido más bien escasa. Algún desmarque al espacio y algún desdoble por banda, pero poca capacidad para ser determinante en línea de tres cuartos de campo y en la frontal del área, a la que llega, pero en la que no resuelve.

Este curso no llega a promediar un pase clave por encuentro, no ha anotado ningún gol (uno de bella factura contra el Atlético de Madrid, pero se lo anularon de forma injusta) y las dos asistencias que ha repartido fueron en el mismo encuentro (contra el Getafe en el encuentro de ida). Desde que volvió el fútbol postmundial no ha participado de forma directa en ningún tanto del equipo.

RIVALES 'FLOJOS

El jugador participará en dos encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de CONCACAF y contra dos rivales muy asequibles como la isla de Granada (el próximo día 25) y contra El Salvador (el 28), por lo que tendrá fácil destacar y prodigarse más en ataque de lo que lo está haciendo en los últimos meses. Será la primera vez que se ponga a las órdenes del nuevo seleccionador, Anthony Hudson, y la duda es si le mantendrá en ese trivote en el centro del campo o si lo desplaza a jugar en una banda. Días para intentar ‘recordar’ su mejor versión.