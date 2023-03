Enith Salón será valencianista dos temporadas más, hasta 2025. Así lo ha anunciado este miércoles el club de Mestalla. La guardameta de 21 años está siendo una de las más destacadas en el equipo de Jesús Oliva y ya es internacional absoluta.

La portera lleva, literalmente, media vida vinculada al club blanquinegro, pues se incorporó a la cantera cuando tenía 11 años. Su debut en Primera tuvo lugar en 2019 y desde entonces ya se ha enfundado la camiseta del Valencia CF en el primer equipo en 68 ocasiones.

La de Montcada se mostró muy feliz en sus declaraciones a VCF Media: "Un sentiment. No sabría explicar todo lo que siento. Es mi casa. Llevo aquí toda mi vida. Ojalá que sean bastantes años más. Es algo que se vive o no se vive. Si eres de València y del Valencia, se vive. He podido tener la suerte de estar bajo los palos de este Club, que es mi casa. Dar las gracias a todas las personas que me han formado todos estos años, sobre todo a mi familia por estar ahí; y también a la afición, el jugador número 12".

Comunicado del Valencia CF

El Valencia CF Femenino y Enith Salón (21 años) han acordado seguir juntos hasta, al menos, el 30 de junio de 2025, por lo que la portera valenciana y valencianista prolonga su vinculación con el Club dos temporadas más.

Enith nació en Moncada (Valencia) el 24 de septiembre de 2001 e ingresó en la cantera blanquinegra con 11 años.

La guardameta debutó oficialmente con el primer equipo en la máxima categoría el 27 de enero de 2019, en la jornada 18 de la temporada 2018.19 (VCF 2-1 EDF Logroño), cuando sustituyó a Jennifer Vreugdenhil, que se hubo de retirar lesionada. Enith ha participado en 68 partidos oficiales.

En el presente curso, además, la portera ha debutado con la Selección Española Absoluta: el 11 de noviembre de 2022, ante Argentina en partido preparatorio (ESP 7-0 ARG), como titular y jugando los 90 minutos.