Tópico o no, el fútbol son goles, y más aún cuando se habla de situaciones críticas. Y la que vive actualmente el Valencia CF es una de ellas. La pelea por la permanencia apunta a ser encarnizada hasta la última jornada, y los rivales directos del equipo de Baraja, además de ser clubes más acostumbrados a lidiar con el precipicio, cuentan con una ventaja: un goleador fiable.

Enes Unal, Joselu Mato, Iago Aspas... Los ‘nueves’ de los equipos humildes están sacando la cara por su equipo más que nunca esta temporada. El turco lleva 13. Los dos españoles, 12 cada uno. De hecho, el rendimiento de Aspas, unido al de su mejor aliado, Gabri Veiga (nueve goles), ha impulsado al Celta de tal manera que la posibilidad de descenso parece haber quedado en el olvido en Balaidos. El Valencia, en cambio, no tiene un goleador, y eso está lastrando al equipo demasiado. Cavani, por X o por Y, no despega. Hugo Duro no arranca. Y Marcos André sencillamente no está corriendo esta carrera.

La diferencia es abismal. Mientras que los dos máximos goleadores del Valencia este curso (Cavani y Kluivert) suman nueve dianas, las ‘parejas’ de sus rivales directos superan con holgura la decena: 21 de Aspas y Veiga (Celta), 20 de Joselu y Braithwaite (Espanyol), 19 de Unal y Mayoral (Getafe), 13 de Muriqi y Kang In Lee, 12 de Taty Castellanos y Stuani (Girona). Son los casos más llamativos.

También el Almería, único equipo además del Elche por detrás en la tabla, cuenta en sus filas con un ‘nueve’ que ha demostrado ser más letal. El Bilal Touré registra ya seis tantos, aunque en esa cifra se quedará tras sufrir una lesión que, salvo giro inesperado, ha puesto el punto y final a su temporada. Su mejor aliado hasta el momento es el exgranota Gonzalo Melero. Con la lesión del maliense, el resto de jugadores rojiblancos están obligados a dar un paso al frente.

El mercado invernal da frutos

El caso del Valladolid es también llamativo. El de Pucela es el ejemplo perfecto de que el mercado de enero da segundas oportunidades. La secretaría técnica vallisoletana, al contrario que la de Mestalla, hizo los deberes y fichó el gol que le faltó a inicio de temporada. Cyle Larin, en apenas ocho partidos jugados lleva cinco goles, los mismos que Cavani, por ejemplo, en 15 compromisos. Los números del canadiense, sumados a los de Sergio León suman 10 dianas, superando también a la dupla de Mestalla.

Los únicos equipos que están sufriendo de cara a puerta del mismo modo que el Valencia son Sevilla y Cádiz. En Nesyri (5) y Lamela (4) son la esperanza hispalense. Del lado gaditano el caso llama la atención. El máximo anotador es Álex Fernández con tres, mientras que cuatro futbolistas acumulan dos cada uno. El que estaba siendo el goleador del equipo, Lucas Pérez, se marchó en enero.