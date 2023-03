De Torino a Mestalla’ quiere dejar a Meriton Holding «sin oxígeno». La plataforma de oposición a Peter Lim hizo un llamamiento a las instituciones públicas, a Caixabank, al capital privado, a Javier Tebas y al resto de la sociedad valenciana para forzar la salida del máximo accionista de la entidad de Mestalla. Juan Martín Queralt, Rafael García Fuster, Antonio Paños y Pablo Delgado tomaron la palabra en la sede de l’Agrupació de Penyes para activar a todos los actores y conseguir la salida de Lim bajo una premisa: «No más oxígeno a Lim».

Para la administración

De Torino a Mestalla lanzó un duro mensaje al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana. El colectivo instó a las instituciones públicas a no reunirse con Meriton y a no firmar ningún convenio por el nuevo estadio. «No se puede firmar convenio alguno con Meriton porque no pueden sentarse en una mesa Meriton y el Ayuntamiento. Ninguna administración pública debe sentarse con Meriton.

No tienen derecho a estar en los recintos de las administraciones porque se han hecho merecedores a que no se les abra ninguna puerta. No hacen falta más reuniones con Meriton, lo que hace falta es que se marchen. Creo que la posición de no venta de Meriton cambiará cuando cambie la posición con la Administración», decía Queralt. La plataforma anunció que presentará un segundo recurso ante las instituciones y la justicia para recuperar los compromisos de la extinta ATE. «Le pedimos a la administración que se restablezca el status quo de la ATE. Privilegiar a Meriton es ayudar al enemigo. Lo que hay que hacer es ejecutar lo que estaba pactado.

El alcalde dijo que las obras empezarían en octubre ni se les espera. ¿Por qué esa complacencia y esa permisibilidad? ¿Por qué les atienden?», se preguntaba Pablo Delgado. «Pedimos a los grupos políticos que después de los incumplimientos de la ATE pertenezcan unidos y no otorguen ningún convenio con alguien que solo ha hundido al club y ha humillado a la institución. Nunca más el alcalde de Valencia puede aparecer como el portavoz de Meriton», añadía García Fuster.

Para Caixabank

De Torino a Mestalla señaló y fue muy contundente con el entidad bancaria. La plataforma pide la implicación del banco y asegura su grupo «tiene alternativa económica». «Tenemos una alternativa económica y se lo diremos. No existe un comprador aunque hemos recibido ofrecimientos de gente que está dispuesta a comprar acciones.

Aquí la clave es conocer el precio, sí Lim vende, claro, pero no venderá si sigue teniendo las puertas abiertas de la administración pública», aseguró Queralt. El líder de DTAM aseguró que ha mantenido reuniones con Caixabank y que volverán a sentarse con ello el 12 de abril en busca de soluciones.

«La mejor operación de Caixabank sería abrir un canal de financiación en las mejores condiciones para que el valencianismo pudiera recomprar el club», explicaba Queralt. «Calificamos la gestión bondadosamente de negligente así que deberían tomar medidas. La argumentación de Caixabank ha sido bastantes singular: ‘mientras paguen las cuotas no tenemos nada que decir’.

Ante esa posición, nos planteamos si las operaciones cuentan con las mismas garantías cuando se firmaron. ¿Es la misma garantía? ¿Va a seguir la Caixabank mirando esas operaciones y en la neutralidad ante una muerte anunciada?» se preguntaba Antonio Paños. «Ni queremos, ni vamos a consentir que se mire para otro lado. Si ustedes no forman parte de la solución forman parte del problema», advertía.

La plataforma confía en que la situación del club se trate en la Junta General de Caixabank del próximo 30 de marzo en València. «El día 30 en València se celebra la Junta general del banco y en el turno de ruegos y preguntas se podrá preguntar por la situación deficitaria del Valencia», avisaba Queralt.

Para el capital privado

Queralt también quiso lanzar un mensaje al capital privado valenciano. «No somos nadie para decirle al capital privado valenciano dónde puede invertir y dónde no, el capital privado, tiene derecho a ir dónde quiera y no seré yo quien le diga dónde tiene que ir, tiene que saber que a los valencianistas nos gustaría que estuviera presto para invertir y ayudar a que se vaya el máximo accionista. Estoy seguro que ese capital privado acudiría gustosísimo a adquirir acciones para recuperar el Valencia y que Meriton se marchara a su casa». Además, Queralt lanzó un aviso sin nombrarlo a Atitlan (grupo inversor valenciano). «La historia de Meriton es la historia de la mentira. Ojo a los que vayan a entablar negociaciones con ellos porque les pueden engañar», dijo.

Para la sociedad civil

García Fuster apeló a la unión de «todos» para forzar la salida de Lim del club. «Todos somos pocos para salvar al Valencia. 104 años, con toda la carga sentimental, territorial y generacional que lleva, no pueden permanecer en sufrimiento continuo y no pueden desvanecerse porque un señor a 12.000 kilómetros de distancia con su desapego, poseedor de la mayoría accionarial, condene la ilusión de un pueblo. Por eso hacemos un llamamiento a toda la sociedad valenciana». También pidió la unidad del resto de las plataformas (Libertad, Marea, Viachers...) y agradeció la crítica de leyendas como Kempes, Cañizares, Botubot o Ayala.

Para Javier Tebas

Por último, García Fuster también quiso dirigirse al presidente de LaLiga Javier Tebas. «No más oxígeno para Meriton por parte de LaLiga y Javier Tebas. El líder de la patronal de clubes maltrata al Valencia cuando dice que lamenta el desapego que hay en Valencia con el señor Lim»,