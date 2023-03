Rubén Baraja estará muy pendiente de los partidos que sus jugadores disputan este lunes con sus selecciones. En este caso, serán Yunus Musah, Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba quienes tengan la oportunidad de disputar un nuevo encuentro como internacionales.

A pesar de que no son muchos los futbolistas que se han marchado a defender a sus países en este parón, no es ningún secreto que a estas alturas de temporada, al ‘Pipo’ no le sobra ningún efectivo. Desde su llegada, tanto Diakhaby como Musah han sido muy importantes en los planes del vallisoletano, sumando muchos minutos en el centro de la zaga y en el medio del campo respectivamente. De hecho, a pesar de las rotaciones en defensa, el franco-guineano ha sido titular en tres de los cinco encuentros que ha dirigido Baraja.

Asimismo, Ilaix Moriba también ha participado con asiduidad en el equipo, aunque con un rol más de revulsivo, entrando en tres ocasiones desde el banquillo.

Menos minutos para Musah

Tras ser indiscutible en la medular americana durante el pasado Mundial con Gregg Berhalter, Anthony Hudson ha tomado el mando de la selección estadounidense de forma interina, hasta que se resuelvan las acusaciones hacia Berhalter por violencia de género. Así pues, el nuevo preparador de Estados Unidos propuso durante el último partido, donde los americanos se impusieron por 1-7 ante la selección de Granada, un nuevo esquema en el que desapareció el trivote donde el valencianista era un habitual, para introducir un inédito doble pivote en el que el seleccionador no cree que encaje tanto Yunus. Aún así, Musah entró al campo en el minuto 57’, por lo que en el encuentro de esta noche ante El Salvador (1.30 hora española) podría ser de la partida.

Guinea se la juega

Por otro lado, el duelo que disputarán esta noche Diakhaby e Ilaix será, probablemente, de mucha más exigencia que el de Musah. Los guineanos se juegan la clasificación para la próxima Copa África ante Etiopía. El pasado viernes ambos combinados ya se midieron en un duelo que se saldó con victoria de Guinea por 2-0 y donde los dos futbolistas del Valencia jugaron los 90 minutos. En el día de hoy no se espera lo contrario, ya que un nuevo triunfo de los guineanos supondría un golpe encima de la mesa que dejaría muy encarrilada la clasificación y dejaría a los etíopes a seis puntos de distancia.