De nuevo José Bordalás, exentrenador del Valencia CF, se ha referido a la dramática situación institucional y deportiva del equipo de Mestalla. El técnico, que ya habló de la tensión en el club hace unas semanas en una entrevista en 'Coaches's Voice' en la que aseguró que le "desaconsejaron firmar", ha asegurado que sufre con el peligro real de descenso del equipo.

El técnico alicantino ha manifestado en la Gala del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) -tal y como recoge el diario Marca- que "es triste que el Valencia CF tenga que pelear por salvar la categoría".

Al ser cuestionado sobre la crisis de resultados del equipo en la temporada 22-23 que le ha llevado, tras el fracaso del proyecto Gattuso, a pelear por la salvación, el valenciano fue claro. "Lo veo con tristeza, como todos los que queremos al Valencia CF. Está sufriendo muchísimo y lo sigo con preocupación".

Ahora bien, pese a todo, el entrenador ha asegurado que ve el futuro con optimismo ya que considera que finalmente el equipo conseguirá el objetivo de la salvación con el 'Pipo' Baraja. "Creo que al final el equipo conseguirá los puntos y salvará la categoría".

Otro 'dardo' para Meriton

También ha tenido palabras el técnico, recientemente vinculado a proyectos como el del Getafe o el Sevilla con Quique Sánchez Flores en la cuerda floja -mantiene de momento el cargo- y Sampaoli cesado -se apostó por Mendilibar-, para hablar de Meriton.

"A mí me decían que no era problema de Bordalás, ni de compañeros que dirigieron al club antes. Cumplí con los objetivos con una plantilla en una situación muy delicada y llegamos a la final de la Copa del Rey sin perder ningún partido y en la novena posición", ha reconocido. El técnico ha sacado pecho por su trabajo en el club de Mestalla. "Hicimos un trabajo muy bueno" y ha recordado la compleja relación con Meriton. "Yo percibía, a pesar del poco tiempo que estuve, que era peligroso. Esta temporada está pasando lo que muchos pensábamos que podía ocurrir", ha asegurado.

¿Vuelta a los banquillos?

Bordalás, para acabar, también ha reconocido que durante todo este tiempo en el que ha estado parado ha recibido propuestas para entrenar, aunque ninguna le convenció. "O el proyecto no me convencía o me llamaban de ligas que no era el momento de irme para allá", ha explicado.

Parece que, por tiempos, ya es difícil que José regrese a un banquillo esta temporada pero tras recargar pilas el míster ya está pensando en sus próximos retos profesionales.