Iago Aspas es uno de los delanteros españoles de moda. Lo es a sus 35 años y lo fue hace una década, cuando empezó a destacar en el Celta de Vigo. Por aquel entonces, el Valencia CF era uno de los clubes más atractivos para el futbolista. Manuel Llorente dejó paso en la presidencia del club de Mestalla a Amadeo Salvo tras dimitir en abril de 2013 y con un breve paréntesis de Vicente Andreu por la presidencia. Braulio Vázquez era el director deportivo de la entidad tras un par de años como ojeador.

Hace un tiempo fue precisamente el ahora director deportivo de Osasuna quien reconoció que tenía fichado para el Valencia CF a Iago Aspas. Ahora lo ha vuelto a recordar Llorente, entrando incluso en detalles: "Lo teníamos firmado por 10 millones de euros. Todo claro. Tres millones al contado, tres más a plazos y tres financiados por el fondo de inversión Doyen". La operación no se realizó a pesar de que "Braulio había hablado con su madre varias veces, teníamos todo, todo". El jugador estaba preparado para dar el salto del Celta al Valencia, pero el nuevo presidente rompió el acuerdo. "Cuando llegó Amadeo Salvo yo hablé con él y me dijo que no lo querían", afirmó el exmandatario en la Cadena Ser.

El Valencia CF hubiera podido tener una delantera espectacular formada por Iago Aspas y Roberto Soldado, pero el primero no vino y el segundo se fue. De hecho, Aspas terminó firmando ese mismo verano por una cantidad cercana a los diez millones por el Liverpool. El de Moaña fracasó estrepitosamente tanto en su experiencia en la Premier League como posteriormente en el Sevilla, regresando a casa para triunfar.

Para más inri, el propio Llorente recordó que se cruzó con Aspas en Madrid y tuvieron una breve conversación. "Me dijo: 'no me quisiste presidente', pero ya no era el momento de darle más explicaciones".

Amadeo Salvo terminó su primera campaña con un superávit de casi 25 millones de euros gracias a la venta de Soldado, Tino Costa o Canales, mientras que llegaron a Mestalla Dorlan Pabón, Vinícius Araújo, Hélder Postiga, Vezo o Nelson Valdez entre otros.

Nueva intentona en 2018

El tiempo pasó y en 2018 volvió a surgir el interés del Valencia CF en Iago Aspas. Era una apuesta de consenso entre Alemany, Longoria y Marcelino y Lim dio el 'ok', pero el Celta quería la cláusula de 40 kilos por un jugador de 30 años. El Valencia terminó fichando a Guedes (40), Kondogbia (22), Gameiro (16), Diakhaby (15), Murillo (12), Piccini (8), Wass (6) o Sobrino (5), entre otros.