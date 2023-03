El futuro de Justin Kluivert sigue en el aire. Tras un año irregular -con picos de forma y momentos de desaparición sobre el verde-, todo apunta a que el futbolista regresará a Italia para unirse a la Roma, equipo con el que tiene contrato y que lo cedió al equipo de Mestalla el pasado verano.

El Valencia CF tiene una opción de compra fijada en 15 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo, si bien en una economía de crisis extrema parece complicado que el club haga frente a la operación, aunque fuera para 'mercadear' con el jugador.

Sea en Mestalla o lejos de la ciudad, Justin no seguirá en la Roma, donde tiene contrato hasta 2024. Tras varias cesiones el jugador tiene claro que no quiere seguir en un proyecto que no ha confiado en él y que lo cedió anteriormente al Fulham -que estuvo cerca de comprarlo por 12 'kilos'.

En este sentido, tal y como apunta el diario La Repubblica, el Ajax tiene en la agenda al jugador al que formó en su cantera y parece dispuesto a negociar con la Roma por hacerse con sus servicios. También le siguen de cerca Amberes y el propio Fulham, club en el que no se quedó por problemas burocrácticos para cerrar el acuerdo.

El futbolitsa neerlandés, de 23 años, está valorado en 12 millones de euros según el portal estadístico Transfermarkt y este curso suma 6 goles entre LaLiga (4) y la Copa del Rey (2) con la camiseta valencianista.