El exdelantero argentino del Valencia CF, Claudio 'Piojo' López, afirmó este martes en Benidorm que más que preocupado por la situación de su ex equipo está triste por su deriva deportiva e institucional.

El exfutbolista realizó estas declaraciones en la presentación del nuevo proyecto del CF Benidorm que lidera el ex jugador de la selección y del Valencia, David Villa.

"Es triste y doloroso ver un club con tanta tradición y al que la gente quiere tanto que en estos momentos esté pasando por una esta situación tan delicada y esperemos que pueda resolverlo pronto", añadió el argentino, quien dijo ser "optimista porque con el Valencia siempre lo voy a ser".

"Más allá de que no esté de acuerdo con algunas cosas, al equipo le deseo que le vaya bien", explicó Claudio 'Piojo' López, quien destacó la labor que están realizando en el banquillo desde su llegada Rubén Baraja y Carlos Marchena.

"Han hecho un lindo trabajo para recomponer el grupo. Hay que tener paciencia y esperar que al final lo logren (la salvación). Son gente de la casa y saben lo que sufre la gente porque lo han vivido. Confío en que los pequeños cambios puedan dar resultados y que el Valencia pueda estar donde todos queremos", argumentó López.

Piojo López no quiso opinar sobre la conveniencia de un cambio accionarial en el Valencia porque dijo no conocer todos los detalles, pero no ocultó que podría ser "una solución".