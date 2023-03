El valencianismo ha vuelto a reunirse, fiel a la tradición, en las puertas de Mestalla para celebrar el gol de Forment, uno de los tantos más celebrados en la historia del Valencia CF y que sirvió para romper una sequía de 24 sin ganar un título liguero.

Este martes, 52 años después de aquel día se ha celebrado la efeméride de un gol que cambiaría la historia del Valencia CF con Forment, autor de la diana, presente para rememorar la cita. Como de costumbre se ha lanzado la traca que rememora aquel gol de cabeza ante el Celta.

Forment ha manifestado su satisfacción al ver cómo cada año se suma más afición para recordar un día histórico, algo que "hace grande al Valencia CF". "Esto no se puede explicar con palabras, que después de 52 años estemos aquí tirando tracas es una pasada", ha añadido.

"Lo que me llena de satisfacción", ha expresado, "es que todavía haya gente. Cuando empezamos aquí éramos cuatro y ahora casi tenemos que cortar la calle".

Un Valencia CF en crisis y el problema del fútbol actual

Forment también ha aprovechado para reflexionar sobre el modelo de fútbol moderno instaurado y ha asegurado que existe un problema de base que puede ser detonante en un Valencia CF que se tambalea como el actual, fatal gestionado por Meriton.

"Yo ahora veo a los jugadores que salen al campo, está la banda tocando el himno... Yo salía llorando cuando tocaban el himno, pero para el jugador que viene de fuera es como si tocasen una bachata. Hace falta más gente de la casa", ha asegurado.

En este sentido, Forment tiene claro que la solución puede estar en la cantera. "Yo apostaría por algún chaval del Mestalleta", si bien ha reflexionado sobre la dificultad que hoy por hoy hay en las academias para que los jóvenes den el salto. "Real Madrid y Barça tampoco sacan demasiado. Prefieren a gente que cobre dinero y que ya sean famosos y eso tampoco es".

Finalmente Forment ha argumentado que siendo el Valencia CF "a veces no se puede evitar que venga el Real Madrid o el Barça y te ganen", pero que "no se puede consentir que vengan equipos como Elche y Cádiz y te ganen", una clara alusión a la dramática situación deportiva que ahora pasa el equipo y que le ha hecho pelear por la salvación. "Aquel año -1971, el año de aquella liga impulsada por su gol- no sé si nos ganó o no el Real Madrid, pero con lo de bajo no fallábamos".