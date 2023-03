Esta mañana ha tenido lugar en el edificio Intempo de Benidorm un acto mediante el cual se ha hecho oficial la compra del CF Benidorm por parte de David Villa. En unas declaraciones recogidas por el diario MARCA, el 'Guaje' también ha tenido tiempo para hablar de la delicada situación que vive el Valencia CF, club en el que disfrutó de sus mejores años como futbolista.

Villa explicó que lo está viviendo con "pena" y que es "urgente solucionar la situación" cuanto antes: "Como valencianista y como gran seguidor y amante del club te da pena. Ha habido algunas gotitas de ilusión con las dos victorias en casa, pero como valencianista hay que solucionar la situación de urgencia que hay e intentar plantar las mimbres para que el Valencia vaya a buen camino".

Sin embargo, la leyenda valencianista se mostró confiado en que Rubén Baraja pueda sacar al equipo del hoyo: "Es una de las personas más indicadas para manejar esta situación. Ha llegado y ha puesto serenidad. Ha logrado sacar puntos, se sigue estando en situación difícil, pero desde su llegada hay un resquicio de luz. Hay que apoyarle a tope". También recordó la temporada 2008, en la que se vivió algo similar, y encumbró al entrenador del Valencia: "El Pipo para mí es un amigo más que un excompañero. Vivimos situaciones fantásticas, pero también de riesgo como en 2008. Pipo me suena a valencianismo, a una persona que conoce la casa, que ha vivido situaciones complicadas y luego están sus cualidades"

El Guaje lamentó la realidad actual del Valencia pero insistió en que lo más importante ahora es escapar de ella antes de pensar en otras cosas: "Lo he vivido como jugador. Aquel 2008 teníamos una plantilla mejor y estuvimos peleando el descenso. En el fútbol si cometes un error te superan. Has tenido años de dificultad y cada vez más lejos y cada vez más lejos y al final te encuentra esta situación. Lo que pienso es: vamos a salvar esta situación de urgencia y ya habrá tiempo para pensar en el futuro".

Villa habla del 'factor Mestalla'

David Villa sabe perfectamente lo que significa jugar en Mestalla y destacó que la afición va a ser una pieza clave para que el equipo termine logrando el objetivo cuanto antes: "Para un jugador que ha estado cinco años con la camiseta del Valencia te lo digo claro. Mestalla a poco que le des te lo devuelve por diez, y así se ha visto en los últimos dos partidos. Siempre te arropa. Mestalla va a estar. Saben que la situación es límite. La conexión es clave".

Para finalizar el exfutbolista asturiano fue preguntado por Peter Lim, aunque no quiso entrar a valorar demasiado al máximo accionista: "No me siento empresario, más currante. A hora mismo es una situación límite. También me gusta ser positivo y tener datos del día a día y de cómo se ha gestionado. Obviamente los resultados no son los que queremos".