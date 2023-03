Tras dar testigo Amadeo Salvo en el juicio por la compraventa del Valencia CF ha sido el turno de Aurelio Martínez. El expresidente de la Fundación, la otra cara decisiva en la transacción con Meriton Holdings también ha defendido que se decidió de acuerdo al informe de PwC. "Designamos a PwC. En la Fundación dibujamos la hoja de ruta, lo que la oferta debía cumplir", ha explicado.

"Fue aceptada la oferta de Meriton por unanimidad en el patronato. Esta resolución fue avalada por el CSD, la Generalitat y el Protectorado de Fundaciones", ha destacado en su defensa. Cabe destacar que tanto él como Amadeo Salvo fueron demandados en su día por los "daños morales" causados a cinco valencianistas en representación de toda la afición por la venta del club a Peter Lim.

También se ha mojado Aurelio sobre las falsas promesas que no se han cumplido. "Sí, dije que nos íbamos a clasificar para la UEFA, con esas palabras. Me pasé. Dijimos lo que dijo Price (informe). Lo que yo dije en Mestalla no lo dijo todo PwC, pero estaba el compromiso verbal de que se iba a terminar el estadio. Una persona de Meriton se comprometió a ello ante todo el patronato", ha manifestado. "Yo no me comprometí, yo trasladé los compromisos de Meriton y todos los patronos votaron".

Las garantías de la oferta de Meriton

"¿Qué más garantías podían dar que poner 100 millones a tocateja o una ampliación de capital porque el Valencia no tenía un duro? ¡Para empezar no está mal 250 millones no me parece una garantía insuficiente", ha asegurado Aurelio.

"El informe de Durán nos llegó tarde. Nos hizo una serie de apreciaciones, algunas obvias, otras que no tenían sentido y otras que va estaban. Hasta los que votaron en contra no adujeron nada al informe de Durán", ha añadido el expresidente de la Fundación para defender que en su día la decisión fue considerada por la mayoría como la correcta.

Para Aurelio, "transparencia hubo", ya que "todos los patronos tenían la información al completo". Además, ha insistido, si se vendió el club fue porque "se llegó a una cuerdo entre Meriton y Bankia". "Yo no fui el que vendió el club, me tocó dar la cara como presidente de la Fundación".

El enfado del valencianismo con la situación con Lim

Por último, Aurelio ha querido destacar que pese a que las cosas ahora no vayan bien "existen documentos de cómo recibió el valencianismo a Peter Lim" y ha querido matizar que se optó por esa opción de venta porque no hubo ninguna "de capital valenciano".