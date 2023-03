Tan solo un día después del juicio contra Amadeo Salvo y Aurelio Fernández por su implicación en la venta del club a Meriton, ha comparecido en Mestalla Javier Solís, Director Corporativo y Portavoz del Valencia CF, para repasar la actualidad del club de Mestalla, en la recta final de un parón de selecciones al que se marchó el conjunto valencianista en descenso.

Una situación deportiva para nada idónea, y de la que Solís no tiene dudas de que el club saldrá: "El Valencia estará vivo en Primera División". El director corporativo ha querido dejar claro que no contempla perder la categoría, pero sí se está estudiando de manera muy lejana un posible año en Segunda División. "Tu realidad es que eres de Primera División y esa es tu principal planificación para bien. Podemos hacernos los ignorantes y no ver la clasificación, que priorices eso, por su puesto. Pero no estás planificando solo para Segunda", añadió.

El portavoz del club, que no ha querido entrar a valorar si faltaron fichajes en el mercado de invierno, pasando el testigo a Corona a responder dicha cuestión en un futuro, ha confirmado que "sería necio decir que está todo controlado", reiterando que el compromiso de la entidad es total por salvar la situación, a pesar de no realizar fichajes.

No ha querido mojarse demasiado en el apartado deportivo, pero sí ha confirmado que existe la posibilidad de acometer el fichaje de uno de los cedidos, sin querer entrar en el nombre de dicho jugador. Todo apunta a que es Cenk Ozkacar, el cual está a préstamo del Olympique de Lyon y dispone de una cláusula de compra de 5 millones. Sin embargo, queda supeditado a mantenerse en Primera División. "Hay planificación de patrocinadores que se puede hacer, se pueden tener varios escenarios... en Primera División", comentó Solís.

Para finalizar con lo deportivo, el portavoz del club de Mestalla ha querido dejar claro que ningún jugador de la plantilla cuenta con una cláusula de liberación de contrato en caso de bajar a Segunda División.