El Valencia CF y el Ayuntamiento de València continúan sin firmar el convenio necesario para la reanudación de las obras del nuevo estadio. Desde el club apuntan al sector político como principal escollo para cerrar ese nuevo convenio en una situación que tildan de "bloqueo" y replican las palabras de la vicealcaldesa, Sandra Gómez al asegurar que "sus preocupaciones están en el convenio".

A través de una rueda de prensa de Javier Solís, portavoz del Valencia CF, en la sala de prensa de Mestalla y sin Layhoon ni Corona, el club ha actualizado su punto de vista sobre múltiples cuestiones, sin embargo, el estadio es el gran quid de la economía del club.

”Tomamos esto con cierta frustración. Sorpresivamente Sandra Gómez dijo que estaba la pelota encima del tejado del Valencia pero el alcalde dijo que estábamos muy cerca de un acuerdo. Después en las reuniones con los técnicos, que son los que realmente meten mano en el documento, el feedback que tenemos es opuesto al que públicamente se retransmite desde el Ayuntamiento. Dijo ayer la señora Gómez que se han mantenido muchas reuniones, pero la última fue el 27 de enero. Se estableció dentro de ese marco de negociación y ahora parece que no hay un marco para la negociación y tiene que ser lo que ella dijo. No sabemos cómo interpretar más allá de la clave política porqué no está el convenio firmado ahora", comenzaba Javier Solís sobre el convenio y cuál era la relación entre el VCF y el Ayuntamiento con respecto a la reanudación de las obras.

"Dardo, no. Hemos sido muy proactivos en las reuniones con los técnicos. Como club no podemos permanecer impasibles ante frases como "Quieren hacer un chantaje con el Mundial" o "La pelota está en el tejado del Valencia". Al hilo de las declaraciones de la señora Gómez, esta habló de dos requisitos: Terminar el nuevo Mestalla y el Pabellón. Lo tienen. Punto. Está desde el momento en el que mandamos el convenio", ha afirmado tajantemente Javier Solís ante los medios de comunicación en referencia a las palabras de la vicealcaldesa horas antes.

"Nos comprometimos no solo a depositar el importe del Polideportivo, sino que hemos acordado no vender Mestalla hasta que no esté acabado. Ha acordado no vender el terciario. Se ha pasado de 5'7 de coste a 8'1. Hemos acordado que el estadio sea de 70.000 y se abra con 66.000 fijos. Darle un uso 365 días al estadio y teniendo el compromiso, no entendemos porque se encallan en ese punto. Solo pedimos al Ayuntamiento la certeza de que el proyecto que presentamos, cumple. No nos han contestado.

En ese sentido el portavoz del Valencia CF insistía en la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas como supuesto motivo para ese silencio que asegura haber desde las instituciones. "Sé que este tema cansa, pero hay un documento, que es el convenio, está lejos de dar incertidumbre a la ciudad de València. Nos vemos obligados a decir que hay un cierto bloqueo político y en las reuniones técnicas a la hora de decir a o b, no han contestado. Esa sensación la tenemos nosotros. Algo pasa. Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, con la situación actual, a la otra parte igual no le interesa avanzar en este tema, pensando en algún tipo de rédito. Tenéis que preguntárselo a ellos", detalla Solís.

"El hecho de pasar de 5'7 a 8'1 indica una voluntad. Digo más, si nos dan la certeza de que el proyecto presentado es el adecuado, no tengo ninguna duda de que se hará un esfuerzo para pulir esos detalles. Otro paso más del Valencia CF. No pedimos rebajas, sino que tengan ganas de finalizar el estadio. Queremos certeza, por eso las fichas de gestión van ligadas al convenio que se tiene que firmar. No pedimos la luna, solo una foto completa para meterse en una obra que rondará los 300 millones de euros. Honestamente. Las dos preocupaciones de Sandra Gómez, las tiene”, cerró el director corporativo del VCF sobre el nuevo convenio.

Por último Solís también aseguró sobre el estadio que el club está listo para ponerlo en marcha a nivel de financiación: "Ya lo dijo la Directora Financiera (Inmaculada Ibáñez). El Valencia CF por sí mismo tiene la capacidad de terminarlo. El terciario, CVC y la posibilidad más que estudiada del préstamo puente con Caixabank. El Valencia motu proprio tiene la financiación, pero no la luz verde para las obras. Nos está afectando la ausencia de ingresos atípicos de un estadio de esas características"

Mundial 2030: La Federación visitará Mestalla en abril

En otro orden de cosas, el portavoz del club también se ha referido a la posibilidad de ser sede en la candidatura de España para albergar el Mundial 2030. Solís ha desvelado que los técnicos de la RFEF visitarán la ciudad próximamente: "Nos consta que la Federación cuenta con la ciudad de València de manera oficiosa en el caso de que se disputara el Mundial en España. El 12 de abril vienen a València para ver el proyecto y las instalaciones".

El portavoz también ha hablado acerca de las condiciones del recinto de cara a albergar eliminatorias finales de la Copa del Mundo o una final de la Champions League: "Primero tenemos que tener la autorización es para meternos en el estadio. El estadio cumple con la categoría 1. Estamos en fase de obtener ese certificado, pero el estadio que ha propuesto el Valencia CF es de primera categoría".

Las plazas de parking y la pista de atletismo del nuevo Mestalla

"Nada se dice en los convenios anteriores del uso de plazas de parking para eventos de este tipo. El sentido común y las indicaciones de la Polícia; debajo del estado no puedes tener mil o dos mil plazas por seguridad y por bloqueo del tráfico. Estarán las plazas necesarias para un día a día de partido, no hay un problema"

"Basándonos en lo mismo (anteriores convenios), el Valencia CF deja a disposición gratuita en aras de celebrar un evento de Atletismo del más alto nivel. Dijimos dos años porque normalmente un Mundial de Atletismo se da con dos años de antelación. Nosotros dejaremos el uso gratuito del estadio. Lo que no haremos es tener que pagar la pista para dejarla... Por una sencilla razón, si se hace un Mundial será porque la ciudad tiene un rédito, yo te dejo una cosa que viene del convenio histórico... Nunca ha tenido una pista de atletismo"