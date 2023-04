No está siendo una temporada nada fácil para el Valencia y casi por extensión tampoco para Edinson Cavani. El delantero uruguayo llegó al club para marcar las diferencias y ser el buque insignia de un combinado que cada año tiene una plantilla de menos nivel. Con la marcha de Carlos Soler y Gonçalo Guedes, el peso ofensivo pasó a recaer en un ‘Matador’ que si bien es el máximo realizador del equipo, sus números andan lejos de ser el los de un ‘9’ que marque las diferencias en la lucha por la salvación.

Las lesiones tampoco se lo han puesto sencillo, pero ahora que está de nuevo a tope a nivel físico busca su primera alegría: que sus goles le den el triunfo al equipo, algo que todavía no ha sucedido en lo que va de campaña.

Este curso lleva cinco goles anotados en el campeonato doméstico (más dos en al Copa del Rey), lo que le convierte en el máximo artillero valencianista, pero lo cierto es que ninguno de esos tantos ha acabado por traducirse en una victoria del conjunto blanquinegro, por lo que todos sus goles han tenido un sabor agridulce. Se estrenó contra el Elche CF con un ‘doblete’, primero de penalti y después de cabeza, pero el encuentro terminó con empate y gracias, pasando de la fiesta por el bautismo goleador del jugador fichado para ser la referencia al drama de dejar marchar dos puntos de oro contra el colista en casa.

Su siguiente gol llegó precisamente una jornada más tarde, para abrir el marcador en el Ramón Sánchez Pizjuán. No terminó en triunfo porque Erik Lamela empató en el 85’ y José Luis Gayà erró un penalti. Nuevo empate para los valencianistas a pesar de haber merecido el triunfo. El gol de Cavani volvió a dar un punto.

No sirvió ni para eso su cuarto tanto, anotado contra el RCD Mallorca en Mestalla. El encuentro acabó con victoria visitante por uno gol a dos a favor de los bermellones, lo que suscitó una importante crisis en el Valencia, que veía como sus partidos compartían siempre el mismo patrón: debacle en las segundas partes después de firmar unos primeros actos realmente buenos, siendo un vendaval de juego y con Cavani lanzado.

La siguiente jornada fue contra el Barça y se marchó lesionado. No jugó con el Valencia hasta después del Mundial y volvió contra el Villarreal el día de Nochevieja. También marcó un tanto de puro goleador, pero nuevamente no sirvió para ganar. Tampoco para puntuar, ya que el combinado ‘groguet’ terminó por llevarse el triunfo. Desde entonces no ha vuelto a marcar con la elástica blanquinegra y lleva todo el 2023 sin ver portería a pesar de haber participado en siete encuentros.

Vuelve a Mestalla

Después de una lesión muscular que le apartó varios encuentros, el uruguayo tuvo unos minutos ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano, pero ha aprovechado este parón para estar completamente listo para volver a ser titular. Cavani jugará en Mestalla por primera vez desde mediados de febrero y salvo sorpresa lo hará en el once inicial después de que Hugo Duro haya jugado los últimos encuentros y aunque no haya conseguido anotar, sí se ha adaptado al juego de presión y de desgaste que le pide Rubén Baraja. Esta posiblemente sea la primera vez en la que tenga que emular ese trabajo el uruguayo y además de un paso al frente a nivel anotador, su gran responsabilidad por su bagaje y status contractual.