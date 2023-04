El Valencia CF está condenado a sufrir hasta el final de la temporada. El equipo salvó un punto in extremis que le permite salir momentáneamente de los puestos de descenso a segunda división, pero que sabe a poco. Los de Rubén Baraja no aprovecharon la jornada propicia de resultados y se dejaron dos puntos importantes en su carrera por la salvación.

El equipo está vivo de la mano del Pipo, los jugadores se dejaron la piel dentro del campo, Mestalla se dejó la voz desde la grada en una exhibición de primera, pero la situación es crítica. El Rayo Vallecano demostró que Mestalla no es infalible. El Valencia no es capaz de salir del pozo. Anoche no dio un paso atrás, pero tampoco adelante. El empate es insuficiente. ¡Cómo se va a sufrir!

Las derrotas del Valladolid, Cádiz y Espanyol, así como los empates del Almería y el Getafe le permitían al Valencia dar un salto hasta la decimoquinta plaza. No fue así. El equipo desperdició la oportunidad de oro que le brindaba la jornada y acabó decimoséptimo, fuera de la zona de descenso pero empatado a 27 puntos con el Espanyol y el Almería.

El equipo desaprovechó el factor Mestalla (primer gol en contra y primeros dos puntos que vuelvan con Baraja) y se la jugará a vida o muerte contra los rivales directos en un mes de abril decisivo con cinco finales contra el Almería, Sevilla, Elche, Valladolid y Cádiz. Todo lo que no sea ganar el domingo en Almería será un drama.

Ni con recibimiento

Y eso que Baraja había preparado minuciosamente hasta al recibimiento al equipo. La Policía dio luz verde al dispositivo de seguridad por la mañana y el autobús accedió a Mestalla por la Avenida de Suecia por primera vez en la era Pipo. La lástima es que ni el día (lunes) ni la hora (llegada del equipo a las 19:30) acompañaron. No habían ni mil aficionados.

El Rayo Vallecano, por el contrario, sí entró por Joan Regla, la calle por la que accedió el Valencia al estadio en los dos partidos anteriores contra la Real Sociedad y Osasuna. Tampoco fue multitudinaria la manifestación contra Peter Lim. Aún así, alrededor de 2.000 valencianistas se concentraron en la Avenida de Suecia para pedir la marcha del máximo accionista con las habitulaes pancartas de «Lim go home» (amarilla) y «Hate Meriton»; así como una leyenda de veinte metros en la que se podía leer: «Against Mendes mafia». El minuto 19 está vez, con 0-1 en el marcador, volvió a retumbar en Mestalla. Y no será la última vez.