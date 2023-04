Edinson Cavani ha vivido las dos caras de la moneda en su primera temporada con el Valencia CF a nivel personal. El uruguayo lucha por recuperar su mejor versión tras superar unos problemas físicos, que le apartaron del equipo durante algunas semanas.

Ahora el delantero quiere volver a ser el que aterrizó en Mestalla y volver a la senda goleadora con esa cifra que dejó estancada en siete tantos hace ya varios meses. “Estoy muy contento, me encanta la Liga. He tenido el traspié de tener que haber sufrido de alguna lesión, pero la estoy disfrutando y ojalá la pueda disfrutar aún más y a un buen nivel, que es para lo que uno trabaja”, apunta el veterano delantero.

Sobre el Valencia, Cavani no se ha escondido en esa extensa entrevista concedida a la página web de Laliga y ha querido reflejar su compromiso con el club y que no venía en busca de la jubilación a Mestalla: “Realmente quiero lo mejor para este club. La decisión la tomé para estar y quedarme y que sea un camino largo. No vengo aquí para retirarme, quiero tomar un camino en este club. Lo que más deseo es que al club le vaya bien”

“Nunca me tocó vivir una situación así y el análisis que uno puede hacer es que a veces las cosas hay que enfrentarlas y no hay otra manera. Al principio de la temporada se crearon expectativas que el equipo atacaba mucho, rendía… se pasó… se está saliendo de ese equipo de dificultad. Hiciéramos lo que hiciéramos siempre faltaba algo. Se seguirá trabajando para que la situación cambie", analiza Cavani sobre la dramática situación del Valencia en la tabla.

“El equipo ha buscado de mil forma revertir las situación, porque no nos da igual, sabemos donde estamos y queremos que este club llegue a lo más alto que pueda llegar, se lo merece y es un club grande. El Valencia tiene que estar entre los primeros equipos de una liga como la española y el futbol europeo”, sentencia el valencianista

El Cavani más sincero: así vive la fama del fútbol

La entrevista al uruguayo también tuvo su lado sentimental en el que analiza cómo ha vivido el fútbol y lo difícil que es lidiar desde pequeño con el deporte profesional. Así explica Cavani cómo vivió su llegada a Europa con solo 20 años al Palermo italiano:

“El fútbol te da eso que tú buscas, poder superarte, lograr lo que tú deseás y querés con toda tu alma y llegar a ser futbolista. Jugar en estadios de la élite del fútbol, ganar cosas con tu equipo, pero sacrificas muchas cosas. Está bien en la vida quitarse cosas para lograr otras, pero el fútbol, el nuestro, que venimos de Sudamérica nos quita más cosas”.

“Me quitó el vivir muchas cosas lejos de mi familia. Ves envejecer a tus padres, pierdes criar a tus sobrinos… ver a tus amigos… todo va cambiando, los lugares donde te toco estar cambiaron… se pierden muchas cosas que no vuelven. El tiempo no vuelve atrás, no te espera, empiezas a crecer y tedas cuenta de esas cosas. No te compensa porque cuando te das cuenta de lo que es la vida… no compensa. El tiempo pasa y hay cosas que ya pasaron y que no puedes volver a vivir. Al final es el sentido de la vida, disfrutarla, aprovechar cada momento, darlo todo. Vivir así no te hace reprocharte anda, todo lo viviste intensamente. Hay que meterle horas y pasión a lo que hacemos. En todos los aspectos de la vida”, rememora sobre los primeros años de su carrera ya en el viejo continente.

Por otro lado el delantero uruguayo asegura que lo que más le gusta lejos de los focos es estar con los suyos: "Soy un tipo normal, vivo de las cosas simples. Los placeres más grandes son la familia, los amigos, mi tierra… cosas que me mantienen siempre vivo y haciéndome encontrar a mí mismo. A veces la gente se sorprende de salir un poco del personaje del fútbol. Hoy en día es más difícil verlo en el ambiente de la fama a este mundo de los lujos de todos los ámbitos”

"Son momentos de placer porque sientes el cariño de la gente, la admiración que te de muestra. Nunca me olvido de lo que fui como niño y de cómo crecí. Digamos que no me olvido de esas cosas y las disfruto hoy”, cierra el delantero sobre la parte positiva del fútbol y de su afición.