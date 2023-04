El 29 de agosto llegaba Cavani a Manises. El éxtasis era total. La gente estaba entregada a la llegada del que debía ser la gran estrella del ataque del Valencia CF en esta temporada 2022/23. Su ficha demuestra el peso y la apuesta de un club que en una situación económica desastrosa se lanzaba a por un jugador del perfil del uruguayo. Una leyenda en su país y en muchos clubes, entre ellos Napoli y PSG.

Venía de no ser importante en un Manchester United de mínimos y con inestabilidad antes de la llegada de Ten Hag. Pero en Mestalla quería reencontrarse con una versión competitiva. No su mejor versión, porque la edad no perdona, pero sí una en la que permitiera al conjunto de Gattuso por aquel entonces, y ahora de Baraja, sumar puntos. Eso no ha sucedido, pero tiene más de diez jornadas por delante para demostrar qué delantero es. Y eso es precisamente lo que quiere El Matador. Devolver todo el cariño recibido con buenas actuaciones y goles. Sobre todo goles. Hasta la fecha apenas ha marcado 5, todos ellos en 2022 y 4 antes del Mundial. Desde que arrancó este año no ve portería y en total esta temporada ha conseguido dar, con sus goles, dos puntos al Valencia CF. ¿Cuántos conseguirá hasta final de curso?

Dos puntos con sus 5 goles

El dato es complicado de analizar. En concreto, los dos puntos que ha dado Cavani al Valencia son contra Elche y Sevilla. ¿Qué explica esa cifra? En realidad es dar el resultado de cada partido en los que ha marcado pero sin contar sus goles. De esta manera, el Valencia-Elche habría acabado 0-2 y el Sevilla-Valencia con el 1-0. Obviamente es un dato que hay que poner en contexto. Cavani no es el culpable, sino una víctima del escaso nivel de plantilla y de cómo juega en ocasiones el cuadro de Mestalla. Saliendo de inicio, como se vio ante el Rayo, pasa más tiempo lejos del área que dentro de la misma. Y ahí Cavani, sobre todo este Cavani, resulta menos peligroso. Seguramente en un Valencia CF más volcado y de minutos finales sería capaz de ‘cazar’ alguna. Pero de momento no se ha dado ese guión en el pasado más cercano.

Análisis de los puntos otorgados por los delanteros

La gran duda es, ¿cuántos puntos han dado el resto de delanteros a sus equipos? Los equipos de la zona alta tienden a ganar por más de un gol y en ocasiones es más complicado ver que sus jugadores hacen sumar puntos a sus equipos con los goles. El mejor ejemplo es el de Benzema en el último duelo ante el Valladolid. El Madrid ganó 6-0, por lo que quitando su triplete sería un 3-0. Por tanto, no hizo ‘sumar’ a su equipo. Partiendo desde esa estadística, en la zona baja los jugadores sí han dado ese rendimiento que hace ganar partidos.

El Bilal Touré con sus seis tantos ha hecho sumar cinco (tres más que Cavani), Joselu un total de 9 puntos con 12 goles, Larin, un recién llegado, 5 puntos gracias a sus 5 goles y Enes Ünal 11 puntos con sus 13 goles. Sorprende ver los datos de En Nesyri, del Sevilla, ya que con 6 goles no ha sido capaz de dar ningún punto esta temporada y es el que peor registro tiene en ese sentido, siendo Cavani y Boyè los segundos. Muriqi, del Mallorca, ha rentabilizado bien los goles dando 6 puntos y el gran ‘killer’ de LaLiga es Borja Iglesias. El Panda ha dado a su equipo un total de 14 puntos con los 12 tantos que lleva hasta la fecha, algo que demuestra su influencia en el cuadro verdiblanco.

Tema defensivo

Los datos, eso sí, no demuestran en ocasiones la influencia del jugador en los partidos. Cavani ante el Elche marcó un doblete que, siendo más sólidos en defensa, habría dado más puntos. Lo mismo sucede con el choque ante el Mallorca. O incluso si Gayà mete el penalti en Sevilla.