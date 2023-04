Rubén Baraja no dio excesivas pistas sobre el esquema que alineará ese domingo en el Powerhorse Stadium. El técnico valencianista aseguró que esta cuestión no le inquieta demasiado: "Lo más importante es hacer el sistema bueno con actitud y predisposición". El Pipo valora apostar por un doble pivote en detrimento del 1-4-3-3 heredado de Gattuso.

El vallisoletano señala la importancia de "querer que ese sistema te dé resultados" por encima de cuál sea y argumentó que el equipo hizo un buen trabajo contra el Rayo con todas las variantes: "El otro día con 4-3-3 generó situaciones en la primera parte y en la segunda con el cambio en la estructura del equipo hubo una buena reacción".

Por otro lado, aunque dejó clara la relevancia del envite ante un rival directo, volvió a evitar la calificación de final: "La trascendencia de los puntos es importante pero no definitiva. En una final generalmente te dan una copa después del partido y aquí no". Asimismo reconoció que prefiere jugar antes que los rivales directos pero "no es momento de buscar escusas".