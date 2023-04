El día más difícil de la etapa de Rubén Baraja al frente del Valencia CF. La derrota frente al Almería dejó al equipo en descenso, tocado y con solo diez jornadas por delante para evitar el desastre. Ayer El Pipo fue duro en sala de prensa con los errores que condenaron al equipo por enésima vez este curso: «Me voy enfadado por lo que ha pasado en el partido. Hemos tenido situaciones para ponernos por delante en el marcador en la primera parte, luego el inicio de la segunda parte no se puede consentir esto. Más allá de que estés con diez tienes que cerrar esa acción, ahí se te complica el partido».

Todavía caliente tras la derrota, el técnico insistía en esa idea: «A mí me enfada mucho, trabajamos, insistimos en detalles... El disgusto que tengo es tremendo. Queríamos cambiar la dinámica fuera de casa y no ha podido ser. Es un día difícil. No podemos caer en la desesperación y en la sensación de que todo está acabado».

En ese sentido, Baraja reflejó la sensación de que su equipo pudo llevarse algún punto del Power Horse Stadium, sobre todo durante la primera mitad: «Cuando tienes oportunidad como hemos tenido, cuando juegas para ganar el partido y dos detalles te hacen que el partido se te ponga en contra. Pues hace que me duela mucho».

Más allá del evidente cabreo del entrenador, este quiso proteger al vestuario al ser cuestionado sobre falta de actitud o calidad del equipo: «El equipo trabaja, quiere, está deseando que la situación cambie. Ellos sufren esta situación en un equipo tan grande como es el Valencia. Sienten mucho esto y la necesidad de ganar puntos y de querer salir de abajo para cambiar la situación. No es fácil. Hay un proceso y yo confío plenamente que con el trabajo y con el insistir en estos diez partidos cosas que nos den seguridad para sacar los puntos».

No obstante después de la zanahora también hubo palo por cómo el Valencia defendió el balón parado en Almería, el equipo se desangra en este tipo de acciones: «En un cambio de marca no hemos estado atentos y tampoco acertamos en la salida de Giorgi. Es una acción que es de concentración, intensidad, estar metido, que no te remate. El equipo había mejorado en esta faceta, pero hemos cometido ese error que ha hecho mucha diferencia con lo que se ha visto en el partido. Si no haces goles cuando tienes tu momento y cuando te equivocas te penalizan...»,

En otro orden de cosas Baraja restó importancia a la suplencia de Cavani y explicó los motivos de su cesión: «Habíamos hecho dos ventanas de cambios. Faltaba media hora de partido y tampoco puedes quedarte con 10... Hemos esperado un poco más para llegar con dos delanteros en el área los últimos minutos».

Respecto al penalti de Fernando a Kluivert en la primera parte no hay ningún tipo de duda. «Me ha parecido penalti, cuando él llega el portero lo atropella. Es penalti y expulsión. El VAR es el que decide, no la habrán visto tan clara. Cambia mucho. Esta diferencia al final cuando está ahí abajo te sujeta. Es una acción diferencial, pero no depende de nosotros», aseguró el vallisoletano tras el partido.

Por último y ante el crucial duelo de la próxima semana en Mestalla contra el Sevilla, Baraja quiso lanzar un mensaje de optimismo. ¿A qué se agarra el técnico?: «Me agarro a su trabajo, a la afición que en Mestalla me va a apoyar y me agarro a que hay que tener esperanza. Hay que ser valientes. Estamos a un punto o dos puntos. Tenemos enfrentamientos directos. ¿Por qué no va a cambiar la situación? Soy positivo y optimista».

Un apoyo de la afición que se vio ayer en Almería, se repetirá en Elche y se necesitará el próximo domingo. «Esto es una pelea en la que necesitamos que estén con nosotros. Es una situación difícil y con ellos somos más fuertes y es más fácil que la situación cambie. A pesar de lo que ha pasado en el partido tenemos que seguir creyendo y trabajando pensando que se le puede dar la vuelta. Doy las gracias a la gente que ha venido aquí por el esfuerzo. Tenemos que tratar de buscar lo positivo», sentenció El Pipo.