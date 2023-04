Un nuevo desastre del Valencia fuera de casa, esta vez en Almería. La derrota hace mucho daño a los de Baraja, que de nuevo se vieron por detrás en el marcador, y al que le costó mucho reaccionar una vez más. Sobre este detalle fue preguntado José Luis Gayà, mostrándose autocrítico, y reconociendo que "no aprendemos". "Otra desconexión en la primera parte, ya nos ha pasado varias veces...", comentó el capitán.

"No ha sido suficiente, hemos intentado reaccionar pero no pudimos, hay que hacerlo antes. Contra el rayo ya nos pasó. A partir de su gol reaccionamos, pero no ha sido suficiente", reconoció Gayà, para después apuntillar con un: "hay que hacer mucho más". Duras palabras que no hacen más que evidenciar los problemas que está teniendo el cuadro valencianista este curso, y que tienen al equipo otra vez en descenso.

Sobre la terrible losa que arrastra el equipo en los partidos lejos de Mestalla, el de Pedreguer declaró lo "obvio" que está siendo. "Está costando mucho fuera de casa, es la realidad. No hace falta decirlo porque es obvio". Sobre el penalti, el lateral vio en directo "que Kluivert llega antes al balón y luego lo barren", pero sin ver una repetición de la jugada no ha querido entrar más.

Comprensivo con la afición

Más de 500 aficionados se han desplazado hasta Almería para ver a su equipo perder en el Power Horse Stadium. Y una vez más desastre fuera de casa. "Es normal que la afición se preocupe", comentó. "Vamos a intentar con todo salir de ahí, sabíamos que era una final pero no ha podido ser", reconoció el capitán, que utilizó la palabra 'final', algo que Baraja trató de no hacer en la rueda de prensa previa al partido. Lo cierto es que la situación es preocupante, y el siguiente paso será de nuevo un rival directo, el Sevilla, en lo que será "una nueva oportunidad".