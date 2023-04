En plena crisis institucional y de resultados del Valencia CF, la plataforma 'Espíritu del 86' ha hecho llegar el siguiente comunicado a los medios de comunicación que reproducimos íntegramente en las siguientes líneas:

Comunicado de Espíritu del 86:

La reputación de CaixaBank y como mudan los criterios

El presidente de CaixaBank en la Junta General de la entidad, respondió a las cuestiones que le formuló el accionista Alex Alfaro relativas al Valencia CF, con los argumentos esperados, contestaciones abstractas y corporativas carentes de contenido. Ninguna sorpresa: “No estamos de perfil”, “el cliente paga y además no gestionamos el club”, algo así como aquello de “reclamen ustedes al maestro armero”. Todo ello dicho a través de un lenguaje versallesco que esconde la realidad de no querer hacer nada ante la indecente, dañina y peligrosa gestión de Meriton, como si esta les fuera ajena.

Pero el argumento que más llamó la atención fue el relativo a aquel que decía “que la reputación se mantiene con profesionalidad”. Si, la misma que implica respetar la gestión de quienes llevan a nuestro centenario club al desastre irreparable. Es muy probable que el criterio de profesionalidad haya cambiado. Es sencillo afirmar esto porque siendo el Sr. Goirigolzarri presidente de Bankia, el 9 de diciembre de 2013, la entidad emitió un comunicado público en el que literalmente consideraba que “la alternativa más viable” para la Fundación del Valencia es “la búsqueda de inversores que permitan garantizar un buen proyecto deportivo, social y económico”, todo ello frente a los esfuerzos de la Fundación de refinanciar la deuda con el propio banco, por cierto, antes de negociarse y concederse una quita encubierta. Dicho comunicado, también se emitía desde la profesionalidad de la entidad y desde la neutralidad para no entrar en la gestión de la sociedad. Entiéndase la ironía. Debió resultar por entonces muy profesional, condonar 61 millones de euros mediante un mecanismo de Ebitda inalcanzable, el famoso Profit Sharing Agreement a través del cual se protegió el patrimonio de Bankia. Si, aciertan, seguimos con la ironía.

Simultáneamente, directivos de Bankia presionaban a patronos de la Fundación para que se abandonase la esperanza de la refinanciación y se entrara en un proceso de venta. Será por aquello de que “el que viene delante de mí, siempre lo hace mal”. Insistimos en que muy probablemente los criterios hayan cambiado ya que la hierática respuesta actual no termina de encajar con el comunicado de la entidad en 2013 siendo que el presidente era el mismo, entonces con funciones ejecutivas. No es un problema de memoria laxa, es un problema de gestión, ni entonces se supo gestionar la situación ni ahora tampoco, no quieren plantearse alternativas.

Por todo ello, el escrutinio de los clientes y aficionados deberá tener en cuenta estos criterios y actuaciones de una entidad, agigantada ante la pérdida de tejido financiero que supuso la integración de los bancos valencianos. Si ustedes, ejecutivos de CaixaBank más los responsables políticos y si el negocio de LaLiga no lo impide, van a cooperar en la disolución de una de las sociedades deportivas mas exitosas y antiguas de nuestro país y sin duda, un icono de la comunidad valenciana. No queremos imaginar entrando en términos de comparación, la posibilidad de aquellos apoyos que pueden requerir otros clubes históricos, por encima de los mismos criterios de profesionalidad, como podría ser eventualmente el caso del FC Barcelona.

No, Sr. Goirigolzarri, no aceptamos sus palabras. Diga la verdad. Esta petición de socorro razonado que les hace el “pueblo de Mestalla”, no la quieren afrontar. No les importa el futuro de la sociedad mientras se reduzca su deuda y su objetivo es pasar de puntillas y que el asunto tenga la menor trascendencia posible. Tengan claro que los valencianos, como les estamos demostrando no lo vamos a permitir. Para los valencianistas es clave la subsistencia de su club y desde sus fortalezas, no van a tolerar ni olvidar su inacción en esta situación.

Efectivamente y tal y como usted dijo, “la reputación se gestiona y se labra con buenas actuaciones profesionales y además cuesta mucho de ganar y nada de perder”. No estamos haciendo una valoración sobre si la entidad que usted preside comete o no abusos en el mercado, promueve prácticas más o menos responsables, cuenta o no con intereses usureros en sus préstamos o impone comisiones elevadas o no. Esa reputación, producto de la mayor o menor degradación de sus actuaciones frente a los consumidores y que a buen seguro contará con la vigilancia de sus profesionales, es distinta a la que desde estas líneas se le pide cuidar. A la que nos referimos, es la que se ampara en el derecho y emana del corazón de los valencianos. Los mismos que pese a ver su posición hoy tan desenraizada como la de LIM, aún confían en la comprensión, poder y facultades de ustedes para provocar la salida definitiva de Meriton de Valencia.

Es tiempo de valientes. Es el momento de actuar. Como en 2.013.

Plataforma “espíritu del 86”