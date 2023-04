El vestuario del Valencia está tocado, pero no está hundido. La derrota contra el Almería ha supuesto un paso atrás en la carrera por evitar el descenso a segunda división, pero también ha servido para hacer autocrítica interna, ser conscientes todavía más de la cruda realidad del equipo y darse cuenta de que lo que están haciendo no es suficiente para conseguir la permanencia. SUPER ha pulsado las sensaciones de puertas para dentro. Tres son los mensajes que se han lanzado en los últimos días de charlas en la ciudad deportiva de Paterna: no bajar los brazos nunca pase lo que pase, tener la cabeza fría y ser positivos y, por encima de todo, mejorar muchos aspectos de juego desde el trabajo diario. «Mejorar para volver a ganar». Son las palabras más repetidas. Rubén Baraja y la plantilla siguen creyendo en la salvación, pero saben que todo pasa por corregir los errores y dar más de sí de aquí a final de temporada. Del primer al último de los jugadores. Se necesita un plus de todos. Si no, será imposible salvarse.

Baraja ha trabajado en dos direcciones desde que acabó el partido contra el Almería. Recuperar al equipo mental y deportivamente. El Pipo ha tratado de levantar al grupo y crear un ambiente positivo y optimista de trabajo de máxima exigencia y responsabilidad para darle la vuelta a la situación. «No podemos caer en la desesperación y en la sensación de que todo está acabado», decía al final del partido. Por encima de todo, la gran obsesión de Rubén es «mejorar». El técnico trabaja desde el lunes para que no se repitan los errores que condenaron al equipo a la derrota en Almería. El domingo salió muy disgustado del Power Horse Stadium porque fallaron en detalles que no pueden repetirse. Y menos si tienen que ver con la concentración o la intensidad. Para el Pipo solo hay un camino que es insistir y no volver a caer en los mismos errores. No todo es negativo. En el equipo entienden que hay cosas que se están haciendo bien desde su llegada (el equipo genera y no recibe tantas ocasiones) y hay que seguir en esa línea. Claves para remontar en la clasificación El Pipo no quiere hablar de finales porque considera que todavía hay tiempo por delante y, sobre todo, porque no quiere cargar de más presión a sus jugadores, pero tiene clave que el partido contra el Sevilla en Mestalla es fundamental. Hay mucho en juego: recuperar la fortaleza en casa delante de la afición, cortar la dinámica de malos resultados (un punto de nueve contra Almería, Rayo Vallecano y Atlético), cerrar la portería (se ha encajado en los últimos tres partidos), rescatar el gol de los delanteros (siguen sin marcar en 2023) y mirar al futuro inmediato del equipo con más esperanza que dudas. El equipo se agarra a Mestalla Los 7 de 21 puntos que ha conseguido Baraja en sus siete partidos como entrenador del Valencia han llegado de la mano de la afición y eso tiene que convertirse en una tendencia de cara a la recta final de LaLiga. Teniendo en cuenta la trayectoria del equipo como visitante (ocho derrotas consecutivas y solo 6 puntos en toda la temporada) fallar en alguno de las cinco jornadas que restan en casa contra Sevilla (J29), Valladolid (J31), Villarreal (J33), Real Madrid (J35) y Espanyol (J37) sería muy peligroso. Las lesiones de Justin Kluivert y Thierry Rendall y los apercibidos (Gayà, Diakhaby, Cömert, Cavani y Hugo Duro) lo harán más difícil. Hay que dar un «plus».