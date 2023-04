El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío sigue "cercando los opacos movimientos financieros de Peter Lim en el Valencia CF", y en este caso, ha encargado a una agencia de detectives de Singapur que averiguara "si Peter Lim y sus marionetas, habían mentido a los accionistas del Valencia CF SAD en la junta de 2017, y posteriormente en 2021. Y la respuesta es tajante: Sí".

En la memoria consolidada del VCF SAD del ejercicio 16/17, en su página 5, se dice que el Valencia CF es la matriz de la empresa Valencia CF (Asia) Pte. Ltd. con sede en el paraíso fiscal de Singapur (según Oxfam Intermon).

En la página 7 del mismo documento se dice que el objeto de la sociedad es “lleva a cabo campañas de marketing, publicidad y otras actividades de apoyo”, y que su capital social es de 10.000 euros. Y por fin, en su página 63 se dice que el máximo accionista ha tomado la decisión de proceder a la liquidación y cierre de la filial Valencia Club de Fútbol (Asia) Pte. Ltd. La junta votó, y con los votos del accionistas mayoritario se tomó una decisión, que no sólo se incumplió, sino que además, se ocultó.

“Consultada la página web Open Coporates, la sociedad sigue vive a día de hoy. Pero para tener una certeza completa del presunto delito cometido por los administradores del Valencia CF SAD, encargué a una agencia de detectives de Singapur un informe que certificara mis sospechas, y no ha podido ser más concluyente.

La empresa sigue abierta, y sus administradores son Kim Koh (el mismo que se comprometió por video conferencia ante los patronos de la Fundación a terminar el estadio y a que Peter Lim compraría las parcelas de Mestalla, acabaría con la deuda, ec.) y un tal Wong Heng Teck Andrew, responsable de una agencia inmobiliaria en Singapur, especializada en pelotazos con el ladrillo (nada que ver con cuestiones de marketing y publicidad)” ha informado Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista.

Los investigadores dicen en su informe que el edificio alberga empresas offshore, y que en la dirección en la que dice el Valencia CF que está su filial en Singapur, está cerrada permanentemente y hay un cartel en el que se pide a los visitantes que se informen en la oficina ocupada por la empresa Pionner Management Services (gestora de empresas offshore) y el bufete Low, Yap and Associates (dedicado a los mismos menesteres).

Al consultar con el personal de Pionner Management Services sobre el paradero de la oficina del Valencia CF, el personal mencionó que la oficina cerrada que tiene el cartel indicado anteriormente, es una oficina registrada del Valencia CF de Peter Lim, aunque no está ocupada (lo típico en empresas offshore). También reconocieron que Valencia CF Asia Pte. Ltd. es su cliente corporativo a día de hoy.

Miguel Zorío ha enviado toda esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia para que investigue los movimientos de Valencia CF Asia Pte. Ltd. y los pagos que tanto esta empresa, como el Valencia CF pudieran haber realizado a presidentes, ejecutivos, accionistas, empresas amigas o agentes de jugadores.

Para el portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío: “Lay Hoon, que dijo “yo soy Peter Lim”, debería explicar por qué su jefe y ella montaron una empresa del club en un paraíso fiscal (Singapur es el tercer paraíso fiscal del mundo según Oxfam Intermon) y en una oficina especializada en compañías off shore: Valencia CF ASIA PTE.Ltd. tiene el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá ya señaló en su momento, este edificio como sede de empresas que sirven para el blanqueo de dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco, como por ejemplo, STIRLING COLEMAN INVESTMENT.

Como ya comenté hace tiempo, lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio nunca ha aparecido por ningún sitio ningún cartel identificativo de la sociedad del VALENCIA CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD. El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes, mientras la empresa tiene un capital social de 10.000 euros. Layhoon debe explicar cómo ha remunerado Peter Lim su trabajo en Valencia, a través de que empresas ha cobrado, como ha pagado el club, como paga su piso de lujo en Valencia (mientas los jugadores cobran en cromos del Coyote) y para que se montó la empresa en Singapur, que movimientos económicos ha tenido, por qué se dijo que la empresa había sido cerrada y si ha tenido alguna relación con el circuito off shore montado por la propia Lay Hoon, Peter Lim y Jorge Mendes con Mint Capital para mover el dinero de Cristiano Ronaldo o posibles pagos a los que le ayudaron a comprar el club”.